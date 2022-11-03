МАГАТЭ не нашло на Украине «грязную бомбу», в РФ появятся новые войска: главное к вечеру 3 ноября

Международное агентство по атомной энергии не обнаружило на Украине признаков создания «грязной бомбы». В России появятся новые войска для помощи гражданскому населению. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 ноября.
- МАГАТЭ не обнаружило на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности. Агентство отметило, что полевые проверки по запросу правительства Украины были проведены на трех разных локациях страны.
- В армии России появятся новые войска для помощи гражданским. Гуманитарные воинские части будут помогать населению в регионах, охваченных конфликтом.
- Власти Херсона допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов, призвав всех жителей города «максимально быстро уходить» на левый берег реки.
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле 107 на 107. Он отметил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой народных республик.
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Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема требует обсуждений.
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Российские военные отразили атаки иностранных наемников украинской армии на купянском направлении. ВС РФ были уничтожены порядка 500 военных Украины, передает сообщение официального представителя Минобороны РФ Пятый канал.