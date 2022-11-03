МАГАТЭ не нашло на Украине «грязную бомбу», в РФ появятся новые войска: главное к вечеру 3 ноября

03 ноября 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

В результате обмена с Украиной домой вернутся 107 российских военнопленных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии не обнаружило на Украине признаков создания «грязной бомбы». В России появятся новые войска для помощи гражданскому населению. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 ноября. МАГАТЭ не обнаружило на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности. Агентство отметило, что полевые проверки по запросу правительства Украины были проведены на трех разных локациях страны.

В армии России появятся новые войска для помощи гражданским. Гуманитарные воинские части будут помогать населению в регионах, охваченных конфликтом.

Власти Херсона допустили передислокацию российских войск на левый берег Днепра. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов, призвав всех жителей города «максимально быстро уходить» на левый берег реки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле 107 на 107. Он отметил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой народных республик.

Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема требует обсуждений.

Российские военные отразили атаки иностранных наемников украинской армии на купянском направлении. ВС РФ были уничтожены порядка 500 военных Украины, передает сообщение официального представителя Минобороны РФ Пятый канал.

Международное агентство по атомной энергии не обнаружило на Украине признаков создания «грязной бомбы». В России появятся новые войска для помощи гражданскому населению. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 3 ноября. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об обмене военнопленными с Украиной по формуле 107 на 107. Он отметил, что 65 человек из общего числа освобожденных — жители Луганской и Донецкой народных республик. Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема требует обсуждений. Российские военные отразили атаки иностранных наемников украинской армии на купянском направлении. ВС РФ были уничтожены порядка 500 военных Украины, передает сообщение официального представителя Минобороны РФ Пятый канал.