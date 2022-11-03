Кремль: решение о продлении зерновой сделки не принято

03 ноября 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

В Кремле не принято решение о продлении зерновой сделки, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, означает ли возобновление участия в действующем соглашении готовность продлить договоренности и после окончания его срока. «Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать эту тему. Срок [действующего соглашения] пока не истек. К 19 ноября, перед тем как принимать решение о продлении, нужно будет дать общую оценку эффективности того, как реализованы все параметры договоренностей. И потом уже выходить на какие-то решения», — сообщил Песков. Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. 2 ноября об этом объявил президент России Владимир Путин. решение было принято после получения от Украины необходимых гарантий безопасности, что зерновой коридор не будет использоваться для ведения боевых действий против РФ.

Россия пока не приняла решения о продлении зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, означает ли возобновление участия в действующем соглашении готовность продлить договоренности и после окончания его срока. «Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать эту тему. Срок [действующего соглашения] пока не истек. К 19 ноября, перед тем как принимать решение о продлении, нужно будет дать общую оценку эффективности того, как реализованы все параметры договоренностей. И потом уже выходить на какие-то решения», — сообщил Песков. Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. 2 ноября об этом объявил президент России Владимир Путин. решение было принято после получения от Украины необходимых гарантий безопасности, что зерновой коридор не будет использоваться для ведения боевых действий против РФ.