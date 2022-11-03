МАГАТЭ не подтвердило наличие у Украины «грязной бомбы»

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МАГАТЭ провели полевые проверки в трех разных местах на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международное агентство по атомной энергии не обнаружило на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности. Об этом заявили в МАГАТЭ.

«Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки в трех местах Украины по запросу правительства страны. Признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов не обнаружено», — сообщается в twitter-аккаунте агентства (Twitter заблокирован на территории РФ).

Ранее российские власти предупреждали западных лидеров об угрозе создания и применения Украиной «грязной бомбы». Президент России Владимир Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу проинформировать его зарубежных коллег об угрозе создания оружия на Украине, передает RT. Киев, в свою очередь, отрицал подобные обвинения. Министр обороны Украины пригласил ООН и МАГАТЭ проверить сообщения о «грязной бомбе». По запросу Украины МАГАТЭ посетило несколько ядерных объектов.

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Международное агентство по атомной энергии не обнаружило на Украине признаков незаявленной ядерной деятельности. Об этом заявили в МАГАТЭ. «Инспекторы МАГАТЭ завершили полевые проверки в трех местах Украины по запросу правительства страны. Признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов не обнаружено», — сообщается в twitter-аккаунте агентства (Twitter заблокирован на территории РФ). Ранее российские власти предупреждали западных лидеров об угрозе создания и применения Украиной «грязной бомбы». Президент России Владимир Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу проинформировать его зарубежных коллег об угрозе создания оружия на Украине, передает RT. Киев, в свою очередь, отрицал подобные обвинения. Министр обороны Украины пригласил ООН и МАГАТЭ проверить сообщения о «грязной бомбе». По запросу Украины МАГАТЭ посетило несколько ядерных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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