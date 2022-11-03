Reuters: Трамп собрался идти на выборы президента США и объявит об этом в ближайшее время

03 ноября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп был президентом США с 2016 по 2020 годы Фото: Официальный сайт Президента РФ Экс-президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году. Трамп намерен объявить об этом после голосования в Конгресс 8 ноября. Об этом сообщает Reuters. «Я думаю, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году, как мотылек в огне. Он хочет баллотироваться», — заявил агентству один из старших советников Трампа. Собеседник отметил, что скорым анонсом кампании Трамп может поставить в тупик собеседников по партии. При этом экс-президент еще может передумать. Представитель Трампа не ответил на запрос Reuters о комментариях. Трамп был президентом США с 2016 по 2020 годы. Затем он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену и не смог остаться в Белом доме на второй срок.

Экс-президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году. Трамп намерен объявить об этом после голосования в Конгресс 8 ноября. Об этом сообщает Reuters. «Я думаю, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году, как мотылек в огне. Он хочет баллотироваться», — заявил агентству один из старших советников Трампа. Собеседник отметил, что скорым анонсом кампании Трамп может поставить в тупик собеседников по партии. При этом экс-президент еще может передумать. Представитель Трампа не ответил на запрос Reuters о комментариях. Трамп был президентом США с 2016 по 2020 годы. Затем он проиграл выборы действующему главе государства Джо Байдену и не смог остаться в Белом доме на второй срок.