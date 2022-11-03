Певица Вика Цыганова спела патриотичные песни с тысячи сотрудников «Сима-ленд» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица Вика Цыганова во время спонтанного визита в Екатеринбург исполнила патриотичные песни вместе с тысячами сотрудниками «Сима-ленд». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании.

«Вика Цыганова устроила спонтанный концерт в „Сима-ленде“. На мероприятие присутствовало около пяти тысяч сотрудников компании», — рассказал представитель «Сима-ленда».

На видео певица совместно тысячами уральцев исполняют песню патриотичную песню «ЧВК». В тексте песни Цыганова прославляет российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель- защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.