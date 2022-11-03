Певица Цыганова исполнила патриотичные песни вместе с тысячами сотрудников «Сима-ленд». Видео

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Певица Вика Цыганова спела патриотичные песни с тысячи сотрудников «Сима-ленд» Фото:

Певица Вика Цыганова во время спонтанного визита в Екатеринбург исполнила патриотичные песни вместе с тысячами сотрудниками «Сима-ленд». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании.

«Вика Цыганова устроила спонтанный концерт в „Сима-ленде“. На мероприятие присутствовало около пяти тысяч сотрудников компании», — рассказал представитель «Сима-ленда».

На видео певица совместно тысячами уральцев исполняют песню патриотичную песню «ЧВК». В тексте песни Цыганова прославляет российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель- защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

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Певица Вика Цыганова во время спонтанного визита в Екатеринбург исполнила патриотичные песни вместе с тысячами сотрудниками «Сима-ленд». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании. «Вика Цыганова устроила спонтанный концерт в „Сима-ленде“. На мероприятие присутствовало около пяти тысяч сотрудников компании», — рассказал представитель «Сима-ленда». На видео певица совместно тысячами уральцев исполняют песню патриотичную песню «ЧВК». В тексте песни Цыганова прославляет российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель- защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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