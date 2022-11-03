Столтенберг оценил шаги, предпринятые Финляндией и Швецией для вступления в НАТО

Генсек НАТО призвал принять Финляндию и Швецию в альянс

03 ноября 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Столтенберг заявил, что две страны выполнили требования Турции по их вступлению в альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Финляндия и Швеция выполнили требования Турции по вступлению в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Финляндия и Швеция выполнили свою часть согласованных действий по выполнению условий Турции, чтобы стать полноправными членами НАТО, передает ежедневная финская газета «Iltalehti» слова представителя НАТО. Столтенберг также указал, что собирается обсудить этот вопрос с президентом Турции Тайипом 4 ноября. Известно, что для принятия стран в альянс Турция должна ратифицировать протокол о вступлении. Ожидается, что это будет сделано в декабре. Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 20 октября заявила, что вступление стран в НАТО ратифицировали 28 из 30 членов Североатлантического альянса. По мнению источников Bloomberg, Турция будет препятствовать вступлению Швеции в альянс.

Финляндия и Швеция выполнили требования Турции по вступлению в НАТО, поэтому пришло время принять их в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Финляндия и Швеция выполнили свою часть согласованных действий по выполнению условий Турции, чтобы стать полноправными членами НАТО, передает ежедневная финская газета «Iltalehti» слова представителя НАТО. Столтенберг также указал, что собирается обсудить этот вопрос с президентом Турции Тайипом 4 ноября. Известно, что для принятия стран в альянс Турция должна ратифицировать протокол о вступлении. Ожидается, что это будет сделано в декабре. Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 20 октября заявила, что вступление стран в НАТО ратифицировали 28 из 30 членов Североатлантического альянса. По мнению источников Bloomberg, Турция будет препятствовать вступлению Швеции в альянс.