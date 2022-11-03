03 ноября 2022

Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Им выплатят 195 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским военнослужащим, заключившим контракт во время спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным выплатят 195 тысяч рублей единовременно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательный организаций, военные образовательных организаций высшего образования […]), иным гражданам РФ (иностранным гражданам», которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — написано в указе Владимира Путина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. Так, партия выступила с инициативой выплатить всем участникам спецоперации не менее 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по их ипотечным и потребительским кредитам, а также обеспечить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих.

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Российским военнослужащим, заключившим контракт во время спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным выплатят 195 тысяч рублей единовременно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательный организаций, военные образовательных организаций высшего образования […]), иным гражданам РФ (иностранным гражданам», которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — написано в указе Владимира Путина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. Так, партия выступила с инициативой выплатить всем участникам спецоперации не менее 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по их ипотечным и потребительским кредитам, а также обеспечить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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