Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

04 ноября 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Им выплатят 195 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военнослужащим, заключившим контракт во время спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным выплатят 195 тысяч рублей единовременно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательный организаций, военные образовательных организаций высшего образования […]), иным гражданам РФ (иностранным гражданам», которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — написано в указе Владимира Путина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. Так, партия выступила с инициативой выплатить всем участникам спецоперации не менее 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по их ипотечным и потребительским кредитам, а также обеспечить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих.

Российским военнослужащим, заключившим контракт во время спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным выплатят 195 тысяч рублей единовременно. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. «Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ (за исключением военнослужащих, замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательный организаций, военные образовательных организаций высшего образования […]), иным гражданам РФ (иностранным гражданам», которые заключили в период проведения спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — написано в указе Владимира Путина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее «Единая Россия» предложила уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. Так, партия выступила с инициативой выплатить всем участникам спецоперации не менее 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по их ипотечным и потребительским кредитам, а также обеспечить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих.