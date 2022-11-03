03 ноября 2022

Поляки выразили обеспокоенность из-за наплыва украинских беженцев в страну

Жители Польши разозлились из-за помощи украинским беженцам со стороны государства
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство поляков негативно относятся к приехавшим в республику украинцам Фото:
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Жители Польши негативно отнеслись к резкому наплыву украинских беженцев в страну. Об этом сообщили социологи.

«Бытует мнение, что „щедро“ поддержанные беженцы не захотят вернуться в свою страну, перегрузят и без того неэффективную систему обслуживания населения, отнимут рабочие места», — выяснили социологи, передает польский информационный портал onet.pl. Так, по словам исследователей, во всех возрастных группах наблюдается негативное отношение к прибывшим в республику украинцам. Уточняется, что к самой Украине поляки относятся достаточно хорошо.

Жители Польши переживают, что украинским беженцам гораздо чаще и охотнее государство предоставляет льготы и общественные услуги, такие как здравоохранение, образование и уход. Кроме того, украинцев обвиняют в том, что они втискиваются без очереди и порой получают то, о чем «ожидающие поляки могут только мечтать».

Ранее читатели болгарского СМИ отреагировали на прибытие украинских беженцев на Солнечный Берег — крупнейший морской курорт на востоке страны. Они выразили свое возмущение из-за того, сколько платят украинцам, пока «они сидят на море и не работают».

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Жители Польши негативно отнеслись к резкому наплыву украинских беженцев в страну. Об этом сообщили социологи. «Бытует мнение, что „щедро“ поддержанные беженцы не захотят вернуться в свою страну, перегрузят и без того неэффективную систему обслуживания населения, отнимут рабочие места», — выяснили социологи, передает польский информационный портал onet.pl. Так, по словам исследователей, во всех возрастных группах наблюдается негативное отношение к прибывшим в республику украинцам. Уточняется, что к самой Украине поляки относятся достаточно хорошо. Жители Польши переживают, что украинским беженцам гораздо чаще и охотнее государство предоставляет льготы и общественные услуги, такие как здравоохранение, образование и уход. Кроме того, украинцев обвиняют в том, что они втискиваются без очереди и порой получают то, о чем «ожидающие поляки могут только мечтать». Ранее читатели болгарского СМИ отреагировали на прибытие украинских беженцев на Солнечный Берег — крупнейший морской курорт на востоке страны. Они выразили свое возмущение из-за того, сколько платят украинцам, пока «они сидят на море и не работают».
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