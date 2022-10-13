ВСУ обстреляли подстанцию в Курской области, обесточив населенные пункты

13 октября 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

В результате обстрела загорелся один из трансформаторов подстанции Фото: Илья Московец © URA.RU ВСУ произвели массированный обстрел территории Курской области, повредив подстанцию. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Серьезно повреждена подстанция. Оба населенных пункта полностью обесточены», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава области уточнил, что в результате попадания снаряда один из трансформаторов подстанции загорелся. На данный момент уже начали ремонтировать поврежденные участки. Это не первый обстрел территории России 13 октября со стороны ВСУ. Ранее Украина также пыталась обстрелять Белгород, там сработала система ПВО. В результате обломки ракеты попали в жилой дом. Затем снаряды с Украины полетели в сторону села Красное (Белгородская область), разрушив территорию школы.

ВСУ произвели массированный обстрел территории Курской области, повредив подстанцию. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Серьезно повреждена подстанция. Оба населенных пункта полностью обесточены», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Глава области уточнил, что в результате попадания снаряда один из трансформаторов подстанции загорелся. На данный момент уже начали ремонтировать поврежденные участки. Это не первый обстрел территории России 13 октября со стороны ВСУ. Ранее Украина также пыталась обстрелять Белгород, там сработала система ПВО. В результате обломки ракеты попали в жилой дом. Затем снаряды с Украины полетели в сторону села Красное (Белгородская область), разрушив территорию школы.