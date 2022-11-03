Из Копейска отправили гуманитарную помощь на фронт. Фото

04 ноября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Копейчане отправляют помощь на фронт уже не в первый раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Копейска Челябинской области на фронт отправили гуманитарную помощь для военнослужащих. Информацию об этом копейчане разместили в соцсетях. «Победа в наших лицах! Погрузка гуманитарной, часть уже дошла до ребят за ленту по этим отправкам, часть отгружена сегодня, часть на днях уходит дальше», — сообщается в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В зону проведения спецоперации отправились печки-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые на фронте вещи. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса. Помощь военным составили нужны на фронте вещи Фото: группа «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте» Особая необходимость на фронте сейчас — печки-буржуйки Фото: группа «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте» Современный маскхалат выглядит так Фото: группа «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте»

Из Копейска Челябинской области на фронт отправили гуманитарную помощь для военнослужащих. Информацию об этом копейчане разместили в соцсетях. «Победа в наших лицах! Погрузка гуманитарной, часть уже дошла до ребят за ленту по этим отправкам, часть отгружена сегодня, часть на днях уходит дальше», — сообщается в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В зону проведения спецоперации отправились печки-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые на фронте вещи. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.