Из Копейска Челябинской области на фронт отправили гуманитарную помощь для военнослужащих. Информацию об этом копейчане разместили в соцсетях.
«Победа в наших лицах! Погрузка гуманитарной, часть уже дошла до ребят за ленту по этим отправкам, часть отгружена сегодня, часть на днях уходит дальше», — сообщается в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В зону проведения спецоперации отправились печки-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые на фронте вещи.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.
Помощь военным составили нужны на фронте вещи
Фото: группа «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте»
Особая необходимость на фронте сейчас — печки-буржуйки
Фото: группа «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте»
Современный маскхалат выглядит так
Фото: группа «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте»
Из Копейска Челябинской области на фронт отправили гуманитарную помощь для военнослужащих. Информацию об этом копейчане разместили в соцсетях. «Победа в наших лицах! Погрузка гуманитарной, часть уже дошла до ребят за ленту по этим отправкам, часть отгружена сегодня, часть на днях уходит дальше», — сообщается в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В зону проведения спецоперации отправились печки-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые на фронте вещи. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.