03 ноября 2022

Из Копейска отправили гуманитарную помощь на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , погрузка, гуманитарная помощь донбассу
Копейчане отправляют помощь на фронт уже не в первый раз Фото:

Из Копейска Челябинской области на фронт отправили гуманитарную помощь для военнослужащих. Информацию об этом копейчане разместили в соцсетях.

«Победа в наших лицах! Погрузка гуманитарной, часть уже дошла до ребят за ленту по этим отправкам, часть отгружена сегодня, часть на днях уходит дальше», — сообщается в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В зону проведения спецоперации отправились печки-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые на фронте вещи.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.

Помощь военным составили нужны на фронте вещи
Фото:
Особая необходимость на фронте сейчас — печки-буржуйки
Фото:
Современный маскхалат выглядит так
Фото:

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Из Копейска Челябинской области на фронт отправили гуманитарную помощь для военнослужащих. Информацию об этом копейчане разместили в соцсетях. «Победа в наших лицах! Погрузка гуманитарной, часть уже дошла до ребят за ленту по этим отправкам, часть отгружена сегодня, часть на днях уходит дальше», — сообщается в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» в соцсети «ВКонтакте». В зону проведения спецоперации отправились печки-буржуйки, коврики, маскхалаты и другие необходимые на фронте вещи. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Как отметил президент РФ Владимир Путин, целями спецоперации являются защита мирного населения Донбасса и демилитаризация Украины. В ее рамках в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из запаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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