Соседи вышедшего из тюрьмы пермского людоеда собирают подписи о его выселении

Соседи вышедшего из тюрьмы людоеда собирают подписи о его выселении

04 ноября 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

Часть соседей категорически против, чтобы Михаил Малышев жил с ними в одном доме Фото: Денис Моргунов © URA.RU Соседи пермского людоеда Михаила Малышева, которого недавно выпустили из тюрьмы, начинают собирать подписи, чтобы подать заявление о его выселении. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье», ссылаясь на собеседницу, живущую с мужчиной в одном подъезде. Несмотря на то, что, по ее словам, он «тихо и мирно сидит дома». «Ситуация накаляется. Так невозможно будет жить. Может быть, если бы я была мужчиной, жила бы в соседнем подъезде или доме, ездила бы на машине, то мне было бы без разницы: вышел и вышел. Но я женщина, у меня двое детей. Понятно, что я переживаю. Не только я волнуюсь. Все беспокоятся. Что у него там в голове? Никто ведь не знает. Весь Закамск на ушах стоит, район-то маленький. Вот собираемся писать заявление», — цитирует издание соседку Михаила Малышева. Мужчина, осужденный за убийство и людоедство, провел в тюрьме 23 года. На его счету по материалам дела две жертвы. Ранее URA.RU сообщало, что освобожденный пермяк имеет право выезжать за пределы региона. Он находится на профилактическом учете, сотрудники полиции будут проверять его не реже, чем раз в месяц. Сам Малышев, по словам собеседников агентства, боится даже выйти на улицу, дверь никому не открывает и разговаривать ни с кем не хочет.

Соседи пермского людоеда Михаила Малышева, которого недавно выпустили из тюрьмы, начинают собирать подписи, чтобы подать заявление о его выселении. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье», ссылаясь на собеседницу, живущую с мужчиной в одном подъезде. Несмотря на то, что, по ее словам, он «тихо и мирно сидит дома». «Ситуация накаляется. Так невозможно будет жить. Может быть, если бы я была мужчиной, жила бы в соседнем подъезде или доме, ездила бы на машине, то мне было бы без разницы: вышел и вышел. Но я женщина, у меня двое детей. Понятно, что я переживаю. Не только я волнуюсь. Все беспокоятся. Что у него там в голове? Никто ведь не знает. Весь Закамск на ушах стоит, район-то маленький. Вот собираемся писать заявление», — цитирует издание соседку Михаила Малышева. Мужчина, осужденный за убийство и людоедство, провел в тюрьме 23 года. На его счету по материалам дела две жертвы. Ранее URA.RU сообщало, что освобожденный пермяк имеет право выезжать за пределы региона. Он находится на профилактическом учете, сотрудники полиции будут проверять его не реже, чем раз в месяц. Сам Малышев, по словам собеседников агентства, боится даже выйти на улицу, дверь никому не открывает и разговаривать ни с кем не хочет.