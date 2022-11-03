03 ноября 2022

Посол РФ предсказал отношение США к России после промежуточных выборов

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Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса пройдет 8 ноября Фото:

«Русофобский консенсус» в Америке сохранится после промежуточных выборов в обе палаты американского конгресса. Такое развитие событий предсказал посол России в США Анатолий Антонов.

«Ожидать чего-то хорошего, что 9-го числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно», — заявил Антонов РИА Новости. По его словам, Москва готова к такой ситуации. Дипломат отметил, что «бегать за американцами» российские дипломаты не будут.

Антонов рассказал, что «на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о «токсичности русских», что мешает и парламентским связям в любых проявлениях. По словам посла, американские представители убеждены, что с российской стороной якобы «невозможно разговаривать». Дипломат утверждает, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, но ответа от них так и не поступало.

Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.

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«Русофобский консенсус» в Америке сохранится после промежуточных выборов в обе палаты американского конгресса. Такое развитие событий предсказал посол России в США Анатолий Антонов. «Ожидать чего-то хорошего, что 9-го числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно», — заявил Антонов РИА Новости. По его словам, Москва готова к такой ситуации. Дипломат отметил, что «бегать за американцами» российские дипломаты не будут. Антонов рассказал, что «на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о «токсичности русских», что мешает и парламентским связям в любых проявлениях. По словам посла, американские представители убеждены, что с российской стороной якобы «невозможно разговаривать». Дипломат утверждает, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, но ответа от них так и не поступало. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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