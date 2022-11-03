Посол РФ предсказал отношение США к России после промежуточных выборов

04 ноября 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса пройдет 8 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU «Русофобский консенсус» в Америке сохранится после промежуточных выборов в обе палаты американского конгресса. Такое развитие событий предсказал посол России в США Анатолий Антонов. «Ожидать чего-то хорошего, что 9-го числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно», — заявил Антонов РИА Новости. По его словам, Москва готова к такой ситуации. Дипломат отметил, что «бегать за американцами» российские дипломаты не будут. Антонов рассказал, что «на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о «токсичности русских», что мешает и парламентским связям в любых проявлениях. По словам посла, американские представители убеждены, что с российской стороной якобы «невозможно разговаривать». Дипломат утверждает, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, но ответа от них так и не поступало. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.

«Русофобский консенсус» в Америке сохранится после промежуточных выборов в обе палаты американского конгресса. Такое развитие событий предсказал посол России в США Анатолий Антонов. «Ожидать чего-то хорошего, что 9-го числа после подведения итогов откроются двери и будут рады видеть российских дипломатов или российского посла на Капитолии, было бы наивно», — заявил Антонов РИА Новости. По его словам, Москва готова к такой ситуации. Дипломат отметил, что «бегать за американцами» российские дипломаты не будут. Антонов рассказал, что «на сегодняшний день однозначно сформирован консенсус в конгрессе о «токсичности русских», что мешает и парламентским связям в любых проявлениях. По словам посла, американские представители убеждены, что с российской стороной якобы «невозможно разговаривать». Дипломат утверждает, что пытался установить контакты с руководством сената и нижней палаты, но ответа от них так и не поступало. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что курс на русофобию является единственным возможным политическим течением на Украине.