25 августа 2022

В Раде назвали русофобию единственной возможной политикой Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, флаг украины
Алексей Гончаренко признал русофобию единственной верной политикой Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курс на русофобию является единственным возможном политическим течением на Украине. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Украину и Латвию винят в русофобии — но это единственная для нас возможная политика. Это не означает борьбу с русскими как этносом — это означает борьбу с Российской империей», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.

Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс на русофобию является единственным возможном политическим течением на Украине. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Украину и Латвию винят в русофобии — но это единственная для нас возможная политика. Это не означает борьбу с русскими как этносом — это означает борьбу с Российской империей», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...