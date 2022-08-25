В Раде назвали русофобию единственной возможной политикой Украины

26 августа 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Алексей Гончаренко признал русофобию единственной верной политикой Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курс на русофобию является единственным возможном политическим течением на Украине. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Украину и Латвию винят в русофобии — но это единственная для нас возможная политика. Это не означает борьбу с русскими как этносом — это означает борьбу с Российской империей», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм.

Курс на русофобию является единственным возможном политическим течением на Украине. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Украину и Латвию винят в русофобии — но это единственная для нас возможная политика. Это не означает борьбу с русскими как этносом — это означает борьбу с Российской империей», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм.