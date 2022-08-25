В Раде назвали русофобию единственной возможной политикой Украины

Алексей Гончаренко признал русофобию единственной верной политикой Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курс на русофобию является единственным возможном политическим течением на Украине. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Украину и Латвию винят в русофобии — но это единственная для нас возможная политика. Это не означает борьбу с русскими как этносом — это означает борьбу с Российской империей», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале.
Волна русофобии в Европе поднялась после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В МИД РФ заявили, что нынешняя волна русофобии на Запада напоминает расизм.
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