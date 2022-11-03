Курганцам предлагают выбрать, в какой деревне появится 4G

04 ноября 2022 в 07:31 Размер текста - 17 +

Курганцы могут решить, в каких селах появится интернет в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана могут повлиять на то, в каком областном селе в следующем году появится скоростной интернет 4G. Всероссийское голосование стартовало на сайте госуслуг. «Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы. Вы можете повлиять на то, где появится интернет 4G в первую очередь уже в следующем году», — указано на портале. На данный момент в списке от Курганской области значится около трехсот населенных пунктов, куда еще не проведен скоростной интернет. Пока в регионе проголосовали полторы тысячи человек, в лидерах — села Каминское, Спорное, деревни Учкулево, Дворцы и Жилино. Отдать свой голос можно до 12 ноября этого года.

Жители Кургана могут повлиять на то, в каком областном селе в следующем году появится скоростной интернет 4G. Всероссийское голосование стартовало на сайте госуслуг. «Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы. Вы можете повлиять на то, где появится интернет 4G в первую очередь уже в следующем году», — указано на портале. На данный момент в списке от Курганской области значится около трехсот населенных пунктов, куда еще не проведен скоростной интернет. Пока в регионе проголосовали полторы тысячи человек, в лидерах — села Каминское, Спорное, деревни Учкулево, Дворцы и Жилино. Отдать свой голос можно до 12 ноября этого года.