03 ноября 2022

Курганцам предлагают выбрать, в какой деревне появится 4G

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Курганцы могут решить, в каких селах появится интернет в 2023 году Фото:

Жители Кургана могут повлиять на то, в каком областном селе в следующем году появится скоростной интернет 4G. Всероссийское голосование стартовало на сайте госуслуг.

«Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы. Вы можете повлиять на то, где появится интернет 4G в первую очередь уже в следующем году», — указано на портале.

На данный момент в списке от Курганской области значится около трехсот населенных пунктов, куда еще не проведен скоростной интернет. Пока в регионе проголосовали полторы тысячи человек, в лидерах — села Каминское, Спорное, деревни Учкулево, Дворцы и Жилино. Отдать свой голос можно до 12 ноября этого года.

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Жители Кургана могут повлиять на то, в каком областном селе в следующем году появится скоростной интернет 4G. Всероссийское голосование стартовало на сайте госуслуг. «Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы. Вы можете повлиять на то, где появится интернет 4G в первую очередь уже в следующем году», — указано на портале. На данный момент в списке от Курганской области значится около трехсот населенных пунктов, куда еще не проведен скоростной интернет. Пока в регионе проголосовали полторы тысячи человек, в лидерах — села Каминское, Спорное, деревни Учкулево, Дворцы и Жилино. Отдать свой голос можно до 12 ноября этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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