Курганцам предлагают выбрать, в какой деревне появится 4G

Жители Кургана могут повлиять на то, в каком областном селе в следующем году появится скоростной интернет 4G. Всероссийское голосование стартовало на сайте госуслуг.
«Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы. Вы можете повлиять на то, где появится интернет 4G в первую очередь уже в следующем году», — указано на портале.
На данный момент в списке от Курганской области значится около трехсот населенных пунктов, куда еще не проведен скоростной интернет. Пока в регионе проголосовали полторы тысячи человек, в лидерах — села Каминское, Спорное, деревни Учкулево, Дворцы и Жилино. Отдать свой голос можно до 12 ноября этого года.
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