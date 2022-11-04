ВСУ обстреляли мирное население в Херсонской области

Один человек погиб в результате обстрела, заявили в минздраве региона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, где складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона.
«В 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS», — передали в экстренных службах. По данным министерства здравоохранения региона, в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.
В Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. В центре Херсона 3 ноября из-за переезда областной администрации в Геническ убрали российский флаг.