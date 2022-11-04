ВСУ обстреляли мирное население в Херсонской области

04 ноября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Один человек погиб в результате обстрела, заявили в минздраве региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, где складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона. «В 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS», — передали в экстренных службах. По данным министерства здравоохранения региона, в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения. В Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. В центре Херсона 3 ноября из-за переезда областной администрации в Геническ убрали российский флаг.

ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, где складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона. «В 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS», — передали в экстренных службах. По данным министерства здравоохранения региона, в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения. В Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. В центре Херсона 3 ноября из-за переезда областной администрации в Геническ убрали российский флаг.