ВСУ обстреляли мирное население в Херсонской области

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Обманутые дольщики строительной компании
Один человек погиб в результате обстрела, заявили в минздраве региона Фото:
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ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, где складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона.

«В 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS», — передали в экстренных службах. По данным министерства здравоохранения региона, в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.

В Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. В центре Херсона 3 ноября из-за переезда областной администрации в Геническ убрали российский флаг.

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ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области, где складывается самая тяжелая ситуация в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах региона. «В 07:00 обстреляли жилые кварталы села Забарино Голопристанского района из двух ракет HIMARS», — передали в экстренных службах. По данным министерства здравоохранения региона, в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения. В Херсонской области сложилась самая тяжелая ситуация. Оставление Херсона может в перспективе сохранить жизни российских военных и мирных жителей региона. В центре Херсона 3 ноября из-за переезда областной администрации в Геническ убрали российский флаг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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