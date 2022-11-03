Мэр Серова обвинил жителей в разведении мусора в городе

Мэр Серова Валерий Сизиков негодует из-за местных жителей, которые устраивают свалки Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Серове (Свердловская область) появились многочисленные несанкционированные свалки. По словам главы Серовского городского округа Василия Сизикова, жители города складируют ветки, древесные остатки и листву рядом с контейнерными площадками для сбора ТКО. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, жители пренебрегают правилами и складируют ветки рядом с КП, создавая потенциальную угрозу возгорания, несанкционированную свалку, сложности для процесса вывоза ТКО. Так, на десятках адресов у нас зафиксирована эта проблема. Практически каждая площадка в частном секторе захламлена отходами после обрезки кустарников и деревьев», — написал Сизиков.

Мэр отмечает, что утилизацией таких отходов должен заниматься хозяин участка или организация, которая производит опиловку. По его словам, ликвидация свалок проходит тяжело — на это тратится много времени. «К примеру, вывоз этих отходов с площадки по улице Набережная Пруда, 24 не смогли выполнить за один день», — добавил мэр.

Из сложившейся ситуации вытекает ряд следующих проблем. «Ежедневно мы получаем жалобы по данному вопросу. Из-за этого откладываются основные работы дорожников. Приходится расходовать бюджет по статье «несанкционированные свалки», — пишет Валерий Сизиков.

Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом появилась новая незаконная мусорная свалка. Она образовалась в поселке Малый Исток, всего в 18 километрах от уральской столицы.