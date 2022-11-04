В Тегеране ответили на обещание Байдена «освободить Иран»

Раиси заявил, что Иран не станет «дойной коровой» для Вашингтона

04 ноября 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Иран 43 года назад обрел свободу, которую будет защищать до последнего, заявил Раиси Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иран стал свободным 43 года назад и сейчас по-прежнему намерен сохранять эту свободу. Так президент Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на желание президента США Джо Байдена «освободить Иран». «США готовы уничтожить множество людей во всем мире, чтобы служить своим интересам. Иран обрел свободу 43 года назад и полон решимости не оставаться в плену», — цитирует Раиси информационное агентство Исламской Республики. Он добавил, что Иран ни при каких обстоятельствах не станет «дойной коровой» в руках Вашингтона. Ранее США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. Байден сделал заявление, что США скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя», передает телеканал 360. Вашингтон также ввел санкции против 14 иранских должностных лиц и трех организаций за «подавление протестов», сообщает RT.

Иран стал свободным 43 года назад и сейчас по-прежнему намерен сохранять эту свободу. Так президент Ирана Эбрахим Раиси отреагировал на желание президента США Джо Байдена «освободить Иран». «США готовы уничтожить множество людей во всем мире, чтобы служить своим интересам. Иран обрел свободу 43 года назад и полон решимости не оставаться в плену», — цитирует Раиси информационное агентство Исламской Республики. Он добавил, что Иран ни при каких обстоятельствах не станет «дойной коровой» в руках Вашингтона. Ранее США угрожали ввести новые санкции против Ирана за помощь РФ. Байден сделал заявление, что США скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя», передает телеканал 360. Вашингтон также ввел санкции против 14 иранских должностных лиц и трех организаций за «подавление протестов», сообщает RT.