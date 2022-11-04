В России разрешили альтернативную гражданскую службу при мобилизации

04 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Проходящих альтернативную службу могут направить на должности гражданского персонала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент России Владимир Путин разрешил проходить альтернативную гражданскую службу при мобилизации. Он подписал указ об этом 4 ноября. «Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях», — сообщается в тексте федерального закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Проходящих альтернативную службу в организациях, которые подведомственны федеральным органам исполнительной власти или местного самоуправления, могут направить на должности гражданского персонала в ВС РФ или другие воинские формирования. Ранее альтернативная гражданская служба не была предусмотрена в условиях мобилизации. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября и завершилась в конце октября. Ее объявили в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Президент России Владимир Путин разрешил проходить альтернативную гражданскую службу при мобилизации. Он подписал указ об этом 4 ноября. «Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях», — сообщается в тексте федерального закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Проходящих альтернативную службу в организациях, которые подведомственны федеральным органам исполнительной власти или местного самоуправления, могут направить на должности гражданского персонала в ВС РФ или другие воинские формирования. Ранее альтернативная гражданская служба не была предусмотрена в условиях мобилизации. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября и завершилась в конце октября. Ее объявили в связи со спецоперацией РФ на Украине.