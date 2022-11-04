В России разрешили альтернативную гражданскую службу при мобилизации

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Проходящих альтернативную службу могут направить на должности гражданского персонала Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент России Владимир Путин разрешил проходить альтернативную гражданскую службу при мобилизации. Он подписал указ об этом 4 ноября.

«Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях», — сообщается в тексте федерального закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Проходящих альтернативную службу в организациях, которые подведомственны федеральным органам исполнительной власти или местного самоуправления, могут направить на должности гражданского персонала в ВС РФ или другие воинские формирования.

Ранее альтернативная гражданская служба не была предусмотрена в условиях мобилизации. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября и завершилась в конце октября. Ее объявили в связи со спецоперацией РФ на Украине.

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Президент России Владимир Путин разрешил проходить альтернативную гражданскую службу при мобилизации. Он подписал указ об этом 4 ноября. «Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях», — сообщается в тексте федерального закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Проходящих альтернативную службу в организациях, которые подведомственны федеральным органам исполнительной власти или местного самоуправления, могут направить на должности гражданского персонала в ВС РФ или другие воинские формирования. Ранее альтернативная гражданская служба не была предусмотрена в условиях мобилизации. Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября и завершилась в конце октября. Ее объявили в связи со спецоперацией РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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