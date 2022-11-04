Президент РФ приравнял добровольцев к военнослужащим

04 ноября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Добровольцы получили новый статус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому добровольцы будут приравнены к военнослужащим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус (совокупность прав, обязанностей и ответственности). На таких граждан в случаях, и порядке, которые предусмотрены федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами РФ распространяется статус военнослужащих», — указано в федеральном законе. Добровольцы участвуют в спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Ранее Путин сообщил, что количество мобилизованных составило 318 тысяч человек, а не 300 тысяч, как планировалось. По его словам, это произошло потому, что на фронт идут добровольцы. Месяц назад на «Госуслугах» было более 70 тысяч запросов в добровольцы, передает «Ридус». Среди добровольцев есть и депутаты Госдумы, сообщает Пятый канал.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому добровольцы будут приравнены к военнослужащим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус (совокупность прав, обязанностей и ответственности). На таких граждан в случаях, и порядке, которые предусмотрены федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами РФ распространяется статус военнослужащих», — указано в федеральном законе. Добровольцы участвуют в спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Ранее Путин сообщил, что количество мобилизованных составило 318 тысяч человек, а не 300 тысяч, как планировалось. По его словам, это произошло потому, что на фронт идут добровольцы. Месяц назад на «Госуслугах» было более 70 тысяч запросов в добровольцы, передает «Ридус». Среди добровольцев есть и депутаты Госдумы, сообщает Пятый канал.