Президент РФ приравнял добровольцев к военнослужащим

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Добровольцы получили новый статус Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому добровольцы будут приравнены к военнослужащим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус (совокупность прав, обязанностей и ответственности). На таких граждан в случаях, и порядке, которые предусмотрены федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами РФ распространяется статус военнослужащих», — указано в федеральном законе.

Добровольцы участвуют в спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Ранее Путин сообщил, что количество мобилизованных составило 318 тысяч человек, а не 300 тысяч, как планировалось. По его словам, это произошло потому, что на фронт идут добровольцы. Месяц назад на «Госуслугах» было более 70 тысяч запросов в добровольцы, передает «Ридус». Среди добровольцев есть и депутаты Госдумы, сообщает Пятый канал.

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому добровольцы будут приравнены к военнослужащим. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Граждане РФ, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют статус (совокупность прав, обязанностей и ответственности). На таких граждан в случаях, и порядке, которые предусмотрены федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами РФ распространяется статус военнослужащих», — указано в федеральном законе. Добровольцы участвуют в спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Ранее Путин сообщил, что количество мобилизованных составило 318 тысяч человек, а не 300 тысяч, как планировалось. По его словам, это произошло потому, что на фронт идут добровольцы. Месяц назад на «Госуслугах» было более 70 тысяч запросов в добровольцы, передает «Ридус». Среди добровольцев есть и депутаты Госдумы, сообщает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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