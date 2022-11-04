Бывший офицер американской разведки заявил о поражении США в борьбе с Россией

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XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Скотт Риттер заявил о многополярности во главе с Китаем и Россией Фото:

Эпоха превосходства США над Россией прошла, наступает многополярность. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Но эпоха американского превосходства прошла, и пришло время перейти к тому, что готовит будущее — к новой эпохе многополярности, в которой Америка — лишь одна из многих. Линии сражений прочерчены — с одной стороны сингулярность во главе с Америкой, а с другой — многополярность во главе с Россией и Китаем», — написал Риттер для Consortium News. Так он отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина на Валдае.

Ранее Путин сказал, что многополярность мира, свобода стран способы объединить человечество. По его словам, при такой модели мироустройства не будет места диктату. Президент РФ также заявил, что Запад теряет свое превосходство, а мир находится на историческом рубеже.

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Эпоха превосходства США над Россией прошла, наступает многополярность. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Но эпоха американского превосходства прошла, и пришло время перейти к тому, что готовит будущее — к новой эпохе многополярности, в которой Америка — лишь одна из многих. Линии сражений прочерчены — с одной стороны сингулярность во главе с Америкой, а с другой — многополярность во главе с Россией и Китаем», — написал Риттер для Consortium News. Так он отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина на Валдае. Ранее Путин сказал, что многополярность мира, свобода стран способы объединить человечество. По его словам, при такой модели мироустройства не будет места диктату. Президент РФ также заявил, что Запад теряет свое превосходство, а мир находится на историческом рубеже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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