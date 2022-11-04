МИД КНДР потребовал от США прекратить «провокационные» военные учения

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Консульство Республики Корея в Тюмени. Тюмень, флаг кореи
КНДР намеревается предотвратить опасные столкновения, к которым могут привести военные учения США Фото:

Продолжение «провокационных» воздушных учений США может привести к серьезным последствиям для безопасности Штатов. Об этом предупредило Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР).

«Мы уже четко предупредили. Если США не хотят возникновения серьезных последствий, которые навредят их безопасности, то они должны немедленно прекратить провокационные объединенные воздушные учения „Vigilant Storm“», — заявил представитель внешнеполтического ведомства КНДР. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении указано, что КНДР намеревается предотвратить опасные столкновения, к которым могут привести военные учения наступательного характера со стороны США. Также КНДР хочет во что бы то ни стало создать стабильную обстановку безопасности на Корейском полуострове.

Ранее, в ответ на провокационные действия КНДР, соседняя страна совместно с США провела ракетные учения. Стрельбы велись по территориальным водам Южной Кореи, передает «Пятый канал».

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Продолжение «провокационных» воздушных учений США может привести к серьезным последствиям для безопасности Штатов. Об этом предупредило Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народной-Демократической Республики (КНДР). «Мы уже четко предупредили. Если США не хотят возникновения серьезных последствий, которые навредят их безопасности, то они должны немедленно прекратить провокационные объединенные воздушные учения „Vigilant Storm“», — заявил представитель внешнеполтического ведомства КНДР. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В сообщении указано, что КНДР намеревается предотвратить опасные столкновения, к которым могут привести военные учения наступательного характера со стороны США. Также КНДР хочет во что бы то ни стало создать стабильную обстановку безопасности на Корейском полуострове. Ранее, в ответ на провокационные действия КНДР, соседняя страна совместно с США провела ракетные учения. Стрельбы велись по территориальным водам Южной Кореи, передает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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