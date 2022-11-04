Grayzone: британская разведка и СБУ создают террористическую армию для атак на Крым

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Секретная армия проведет диверсионно-разведывательные операции в Крыму от имени СБУ, сообщили в западных СМИ Фото:
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Британская разведка заключила соглашение с Одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ) о создании партизанской террористической армии для атак на Крым. Об этом сообщило издание Grayzone.

«Grayzone получила просочившиеся документы. В них есть подробное описание британских военно-разведывательных оперативников, заключивших соглашение с Одесским отделением СБУ о создании и обучении секретной украинской партизанской террористической армии», — говорится в публикации.

По информации издания, план предусматривал, что секретная армия Британии проведет диверсионно-разведывательные операции в Крыму от имени СБУ. «Именно такие атаки наблюдались в последние недели», — добавили авторы.

Ранее издание The Hill сообщало, что украинская армия потерпит поражение, если попытается напасть на территорию Крыма. По мнению авторов, российский полуостров достаточно хорошо защищен.

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Британская разведка заключила соглашение с Одесским отделением Службы безопасности Украины (СБУ) о создании партизанской террористической армии для атак на Крым. Об этом сообщило издание Grayzone. «Grayzone получила просочившиеся документы. В них есть подробное описание британских военно-разведывательных оперативников, заключивших соглашение с Одесским отделением СБУ о создании и обучении секретной украинской партизанской террористической армии», — говорится в публикации. По информации издания, план предусматривал, что секретная армия Британии проведет диверсионно-разведывательные операции в Крыму от имени СБУ. «Именно такие атаки наблюдались в последние недели», — добавили авторы. Ранее издание The Hill сообщало, что украинская армия потерпит поражение, если попытается напасть на территорию Крыма. По мнению авторов, российский полуостров достаточно хорошо защищен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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