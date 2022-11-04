The Hill: Зеленского ждет провал при нападении на Крым

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Украинские силы начали наступление на крымские объекты, сообщают западные СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия потерпит поражение, если попытается напасть на территорию Крыма. Об этом сообщает издание The Hill.

«Украина могла бы попытаться напасть на десант в качестве дополнения к наземному нападению. Но Украине не хватает вертолетных и других десантных средств. Проведение таких операций против защищенных береговых линий может быть сопряжено с рисками катастрофического провала», — приводит свое мнение автор статьи.

По мнению авторов, полуостров достаточно хорошо защищен. «Даже поврежденная русская армия может предпринять инженерные усилия, способные заблокировать наземные нападения», — говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал в случае нападения на Крым. Также экс-офицер разведки США Скотт Риттер предрек жалкую судьбу Зеленскому после слов об РФ, напоминает Пятый канал.

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Украинская армия потерпит поражение, если попытается напасть на территорию Крыма. Об этом сообщает издание The Hill. «Украина могла бы попытаться напасть на десант в качестве дополнения к наземному нападению. Но Украине не хватает вертолетных и других десантных средств. Проведение таких операций против защищенных береговых линий может быть сопряжено с рисками катастрофического провала», — приводит свое мнение автор статьи. По мнению авторов, полуостров достаточно хорошо защищен. «Даже поврежденная русская армия может предпринять инженерные усилия, способные заблокировать наземные нападения», — говорится в публикации. Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал в случае нападения на Крым. Также экс-офицер разведки США Скотт Риттер предрек жалкую судьбу Зеленскому после слов об РФ, напоминает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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