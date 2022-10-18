Казаки из Сухого Лога (Свердловская область) 18 октября добровольцами отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба станичного казачьего общество «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня, 18 октября, мы проводили наших братьев-казаков в зону проведения СВО. Как истинные патриоты своей страны и защитники русского народа, решение это они приняли добровольно», — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что казаки будут нести службу в казачьем подразделении «Ермак». «За память наших дедов, что боролись с фашизмом. За слезы матерей и детей Донбасса. За мир, без нацизма. С Богом, братья!», — добавили в пресс-службе.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация в стране. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их — 17 октября.
Фото: сообщество СКО «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество СКО «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество СКО «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество СКО «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте»
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Казаки из Сухого Лога (Свердловская область) 18 октября добровольцами отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба станичного казачьего общество «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, 18 октября, мы проводили наших братьев-казаков в зону проведения СВО. Как истинные патриоты своей страны и защитники русского народа, решение это они приняли добровольно», — говорится в сообщении. Пресс-служба отмечает, что казаки будут нести службу в казачьем подразделении «Ермак». «За память наших дедов, что боролись с фашизмом. За слезы матерей и детей Донбасса. За мир, без нацизма. С Богом, братья!», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о новоуральцах, добровольно отправившихся на спецоперацию на Украине. И об офицерах из Екатеринбурга, попавших под частичную мобилизацию. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация в стране. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их — 17 октября.