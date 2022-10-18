Казаки из Сухого Лога отправились добровольцами на спецоперацию (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Казаки из Сухого Лога (Свердловская область) 18 октября добровольцами отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба станичного казачьего общество «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 18 октября, мы проводили наших братьев-казаков в зону проведения СВО. Как истинные патриоты своей страны и защитники русского народа, решение это они приняли добровольно», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что казаки будут нести службу в казачьем подразделении «Ермак». «За память наших дедов, что боролись с фашизмом. За слезы матерей и детей Донбасса. За мир, без нацизма. С Богом, братья!», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о новоуральцах, добровольно отправившихся на спецоперацию на Украине. И об офицерах из Екатеринбурга, попавших под частичную мобилизацию.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.

21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным была объявлена частичная мобилизация в стране. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их — 17 октября.

Фото: сообщество СКО «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество СКО «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество СКО «Станица Сухоложская» в соцсети «ВКонтакте»