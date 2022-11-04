Путин наградил пермских энергетиков почетным званием

05 ноября 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин наградил двух пермских энергетиков (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Двум энергетикам, работающим на территории Пермского края, было присвоено почетное звание заслуженных работников Российской Федерации. Такая информация содержится в указе президента страны, опубликованном на интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик РФ“ Козероз Марии Владимировне — начальнику цеха Пермской ТЭЦ-14 филиала „Пермский“ ПАО „Т Плюс“», — указано в документе. Такого же звания удостоен и Сальников Сергей Павлович — мастер Северной группы подстанций производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» — «Пермэнерго». URA.RU писало ранее, что Владимир Путин наградил тренера из Перми. Житель Прикамья был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Двум энергетикам, работающим на территории Пермского края, было присвоено почетное звание заслуженных работников Российской Федерации. Такая информация содержится в указе президента страны, опубликованном на интернет-портале правовой информации. «За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик РФ“ Козероз Марии Владимировне — начальнику цеха Пермской ТЭЦ-14 филиала „Пермский“ ПАО „Т Плюс“», — указано в документе. Такого же звания удостоен и Сальников Сергей Павлович — мастер Северной группы подстанций производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» — «Пермэнерго». URA.RU писало ранее, что Владимир Путин наградил тренера из Перми. Житель Прикамья был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ».