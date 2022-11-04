Путин наградил пермских энергетиков почетным званием

Двум энергетикам, работающим на территории Пермского края, было присвоено почетное звание заслуженных работников Российской Федерации. Такая информация содержится в указе президента страны, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный энергетик РФ“ Козероз Марии Владимировне — начальнику цеха Пермской ТЭЦ-14 филиала „Пермский“ ПАО „Т Плюс“», — указано в документе. Такого же звания удостоен и Сальников Сергей Павлович — мастер Северной группы подстанций производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» — «Пермэнерго».
URA.RU писало ранее, что Владимир Путин наградил тренера из Перми. Житель Прикамья был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ».
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