Путин наградил курганского телевизионщика почетным званием

05 ноября 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

Президент РФ наградил курганского телевизионщика (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганскому инженеру было присвоено почетное звание заслуженного работника связи. Такая информация содержится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации РФ“ Степанову Сергею Львовичу. Он является главным инженером филиала федерального государственного унитарного предприятия „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ Курганского областного радиотелевизионного передающего центра», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил вклад жительницы региона в развитие предпринимательства.

Курганскому инженеру было присвоено почетное звание заслуженного работника связи. Такая информация содержится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации РФ“ Степанову Сергею Львовичу. Он является главным инженером филиала федерального государственного унитарного предприятия „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ Курганского областного радиотелевизионного передающего центра», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил вклад жительницы региона в развитие предпринимательства.