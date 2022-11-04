04 ноября 2022
03 ноября 2022

Путин наградил курганского телевизионщика почетным званием

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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, областное телевидение, отв
Президент РФ наградил курганского телевизионщика (архивное фото) Фото:

Курганскому инженеру было присвоено почетное звание заслуженного работника связи. Такая информация содержится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации РФ“ Степанову Сергею Львовичу. Он является главным инженером филиала федерального государственного унитарного предприятия „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ Курганского областного радиотелевизионного передающего центра», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил вклад жительницы региона в развитие предпринимательства.

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Курганскому инженеру было присвоено почетное звание заслуженного работника связи. Такая информация содержится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. «За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник связи и информации РФ“ Степанову Сергею Львовичу. Он является главным инженером филиала федерального государственного унитарного предприятия „Российская телевизионная и радиовещательная сеть“ Курганского областного радиотелевизионного передающего центра», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что председатель курганского областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил вклад жительницы региона в развитие предпринимательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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