Путин наградил грамотой мэра из ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал в День народного единства распоряжение о поощрении главы города Когалыма (ХМАО) Пальчикова Николая Николаевича. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Распоряжение о поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Пальчикова Николая Николаевича — главу города Когалыма, ХМАО-Югры», — говорится в документе.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Никита Коваленко работает в «Югорском колледже-интернате олимпийского резерва».
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