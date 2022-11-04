04 ноября 2022
03 ноября 2022

Путин наградил грамотой мэра из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент России подписал распоряжение о поощрении главы Когалыма Фото:

Президент России Владимир Путин подписал в День народного единства распоряжение о поощрении главы города Когалыма (ХМАО) Пальчикова Николая Николаевича. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Распоряжение о поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Пальчикова Николая Николаевича — главу города Когалыма, ХМАО-Югры», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Никита Коваленко работает в «Югорском колледже-интернате олимпийского резерва».

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Президент России Владимир Путин подписал в День народного единства распоряжение о поощрении главы города Когалыма (ХМАО) Пальчикова Николая Николаевича. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Распоряжение о поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Пальчикова Николая Николаевича — главу города Когалыма, ХМАО-Югры», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Никита Коваленко работает в «Югорском колледже-интернате олимпийского резерва».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...