Путин наградил грамотой мэра из ХМАО

05 ноября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Президент России подписал распоряжение о поощрении главы Когалыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал в День народного единства распоряжение о поощрении главы города Когалыма (ХМАО) Пальчикова Николая Николаевича. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Распоряжение о поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Пальчикова Николая Николаевича — главу города Когалыма, ХМАО-Югры», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Никита Коваленко работает в «Югорском колледже-интернате олимпийского резерва».

Президент России Владимир Путин подписал в День народного единства распоряжение о поощрении главы города Когалыма (ХМАО) Пальчикова Николая Николаевича. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Распоряжение о поощрении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Пальчикова Николая Николаевича — главу города Когалыма, ХМАО-Югры», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил тренеру из ХМАО благодарность за вклад в развитие физкультуры и в развитие отечественного спорта. Никита Коваленко работает в «Югорском колледже-интернате олимпийского резерва».