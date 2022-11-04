Жители ЯНАО удостоились почетного звания

05 ноября 2022 в 05:33 Размер текста - 17 +

Президент подписал указ о присвоении двум ямальцам почетных званий Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий двум жителям ЯНАО. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области газовой промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ Персидскому Юрию Ивановичу — начальнику участка Вынгаяхинского газопромыслового управления ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ ЯНАО», — говорится в тексте документа. Помимо этого, звание заслуженного энергетика Российской Федерации присвоено Волобуеву Сергею Ивановичу — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей филиала АО «Распределительная компания Ямала» в г. Муравленко, ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин подписал указ о награждении троих жителей ЯНАО государственными наградами. Президент присвоил ямальцам почетные звания.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий двум жителям ЯНАО. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области газовой промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ Персидскому Юрию Ивановичу — начальнику участка Вынгаяхинского газопромыслового управления ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ ЯНАО», — говорится в тексте документа. Помимо этого, звание заслуженного энергетика Российской Федерации присвоено Волобуеву Сергею Ивановичу — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей филиала АО «Распределительная компания Ямала» в г. Муравленко, ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин подписал указ о награждении троих жителей ЯНАО государственными наградами. Президент присвоил ямальцам почетные звания.