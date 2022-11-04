04 ноября 2022
03 ноября 2022

Жители ЯНАО удостоились почетного звания

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Подписание документа о создании Университетской лиги ОДКБ в Доме Севастьянова. Екатеринбург, подписание
Президент подписал указ о присвоении двум ямальцам почетных званий Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий двум жителям ЯНАО. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области газовой промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ Персидскому Юрию Ивановичу — начальнику участка Вынгаяхинского газопромыслового управления ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ ЯНАО», — говорится в тексте документа. Помимо этого, звание заслуженного энергетика Российской Федерации присвоено Волобуеву Сергею Ивановичу — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей филиала АО «Распределительная компания Ямала» в г. Муравленко, ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин подписал указ о награждении троих жителей ЯНАО государственными наградами. Президент присвоил ямальцам почетные звания.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий двум жителям ЯНАО. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области газовой промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“ Персидскому Юрию Ивановичу — начальнику участка Вынгаяхинского газопромыслового управления ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ ЯНАО», — говорится в тексте документа. Помимо этого, звание заслуженного энергетика Российской Федерации присвоено Волобуеву Сергею Ивановичу — электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей филиала АО «Распределительная компания Ямала» в г. Муравленко, ЯНАО. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин подписал указ о награждении троих жителей ЯНАО государственными наградами. Президент присвоил ямальцам почетные звания.
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