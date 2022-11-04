04 ноября 2022
03 ноября 2022

Работу глав крупных пермских промышленных компаний отметили на федеральном уровне

Путин поблагодарил двух руководителей пермских промышленных предприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, цветы, награждение
Путин похвалил двух пермских промышленников Фото:

Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить двух руководителей крупных пермских предприятий. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента РФ Аверьянову Алексею Юрьевичу — директору филиала „МПУ“ АО „Объединенная химическая компания ‚Уралхим‘“ в Перми. Объявить благодарность президента РФ Харченко Юрию Николаевичу — начальнику центральной инженерно-технологической службы ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, Пермский край» — написано в распоряжении.

Ранее URA.RU писало, что пермским энергетикам было присвоено почетное звание заслуженных работников России. Его были удостоены два прикамских специалиста.

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Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить двух руководителей крупных пермских предприятий. Документ опубликован на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ Аверьянову Алексею Юрьевичу — директору филиала „МПУ“ АО „Объединенная химическая компания ‚Уралхим‘“ в Перми. Объявить благодарность президента РФ Харченко Юрию Николаевичу — начальнику центральной инженерно-технологической службы ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, Пермский край» — написано в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что пермским энергетикам было присвоено почетное звание заслуженных работников России. Его были удостоены два прикамских специалиста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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