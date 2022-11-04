Работу глав крупных пермских промышленных компаний отметили на федеральном уровне

Путин поблагодарил двух руководителей пермских промышленных предприятий

05 ноября 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

Путин похвалил двух пермских промышленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить двух руководителей крупных пермских предприятий. Документ опубликован на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ Аверьянову Алексею Юрьевичу — директору филиала „МПУ“ АО „Объединенная химическая компания ‚Уралхим‘“ в Перми. Объявить благодарность президента РФ Харченко Юрию Николаевичу — начальнику центральной инженерно-технологической службы ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, Пермский край» — написано в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что пермским энергетикам было присвоено почетное звание заслуженных работников России. Его были удостоены два прикамских специалиста.

Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить двух руководителей крупных пермских предприятий. Документ опубликован на портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ Аверьянову Алексею Юрьевичу — директору филиала „МПУ“ АО „Объединенная химическая компания ‚Уралхим‘“ в Перми. Объявить благодарность президента РФ Харченко Юрию Николаевичу — начальнику центральной инженерно-технологической службы ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“, Пермский край» — написано в распоряжении. Ранее URA.RU писало, что пермским энергетикам было присвоено почетное звание заслуженных работников России. Его были удостоены два прикамских специалиста.