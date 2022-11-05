В Костроме горит кафе «Полигон». Видео

05 ноября 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

250 человек эвакуированы из горящего кафе в Костроме Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Костроме произошел крупный пожар в кафе «Полигон». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В 02.37 поступило сообщение о возгорании в кафе „Полигон“ на улице Никитской в городе Кострома. В данный момент площадь возгорания составляет 3500 квадратных метров. Из здания эвакуировано 250 человек», — говорится в сообщении. Дополнительно сказано, что возгорание ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, из них 43 человека и 17 единиц техники принадлежат МЧС России. Информации о пострадавших пока нет. Ранее сообщалось о крупном пожаре в Екатеринбурге. Возгорание произошло на складе с бытовой химией. Площадь пожара составляла 4800 квадратных метров. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. В тушении пожара были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.

В Костроме произошел крупный пожар в кафе «Полигон». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В 02.37 поступило сообщение о возгорании в кафе „Полигон“ на улице Никитской в городе Кострома. В данный момент площадь возгорания составляет 3500 квадратных метров. Из здания эвакуировано 250 человек», — говорится в сообщении. Дополнительно сказано, что возгорание ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, из них 43 человека и 17 единиц техники принадлежат МЧС России. Информации о пострадавших пока нет. Ранее сообщалось о крупном пожаре в Екатеринбурге. Возгорание произошло на складе с бытовой химией. Площадь пожара составляла 4800 квадратных метров. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. В тушении пожара были задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.