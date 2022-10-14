Пожарные продолжают тушить пожар на складе с бытовой химией в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге пожарные более семи часов занимаются тушением крупного пожара на Эльмаше. Возгорание произошло на складе с бытовой химией в 16:32 по местному времени. Работающий на месте пожара свердловский блогер-пожарный Антон Мальцев, в своем telegram-канале «Дневник огнеборца» сообщил, что «подежурке» дали отбой».

«Фух, ну что, вроде справились! „Подежурке“ дали отбой. Все, едем домой отдыхать», — сказал Мальцев. При этом в МЧС России по Свердловской области корреспонденту URA.RU сообщили, что ликвидация пожара продолжается.

Пожарный Антон Мальцев признался, что очень счастлив выполнить поставленную задачу. «Добрался до машины, разделся, весь сырой, ноги сырые. Но счастливый, потому что в очередной раз мы справились с поставленными задачами», — добавил Мальцев.

На Эльмаше 14 октября загорелся ангар с бытовой химией. На месте возгорания склада работает начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. По его словам, огонь сложно ликвидировать из-за того, что горят пластиковая посуда и бытовая химия. Площадь пожара составляет 4800 квадратных метров. Во время пожара пострадал арендодатель помещений. В тушении пожара задействованы 221 человек личного состава, 38 единиц техники и два пожарных поезда.

Обновлено в 00:09 (22:09 МСК):

Пресс-служба МЧС по Свердловской области в telegram-канале сообщила, что пожарным удалось локализовать пожар. «В 00:04 пожар на улице Аппаратной локализован. В условиях быстрого распространения огня высокой температуры, пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Огнеборцы активно помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий, находившихся под угрозой распространения пламени. Тушение пожара продолжается», — рассказали в ведомстве.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU