Подозреваемые по делу о взрыве на Крымском мосту возили грузы в Одессу

05 ноября 2022 в 07:40 Размер текста - 17 +

Фигуранты по делу о взрыве на Крымском мосту реализовывали зерно в Одессе Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Фигурант дела о взрыве на Крымском мосту Владимир Злоба задержан в Крыму. Это подтвердила его мать, которая не верит в причастность сына к преступлению. «До начала спецоперации вместе с другим фигурантом дела — Соломко — Злоба реализовывал зерно, выезжая, в том числе, в Одессу, откуда в начале августа в грузе со строительной пленкой было отправлено взрывное устройство для теракта на Крымском мосту. Мать Злобы — Вера — считает, что ее сын непричастен к теракту, поскольку был настроен пророссийски. По данным ФСБ, груз взорвавшейся позже фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко на некую несуществующую фирму в Крыму», — сообщает РИА Новости. Теракт на Крымском мосту произошел восьмого октября. По данным Следственного Комитета РФ, он был организован спецслужбами Украины. Ранее URA.RU сообщало об аресте трех граждан России по делу о взрыве на Крымском мосту. В рамках уголовного дела установлены 12 причастных к преступлению лиц.

Фигурант дела о взрыве на Крымском мосту Владимир Злоба задержан в Крыму. Это подтвердила его мать, которая не верит в причастность сына к преступлению. «До начала спецоперации вместе с другим фигурантом дела — Соломко — Злоба реализовывал зерно, выезжая, в том числе, в Одессу, откуда в начале августа в грузе со строительной пленкой было отправлено взрывное устройство для теракта на Крымском мосту. Мать Злобы — Вера — считает, что ее сын непричастен к теракту, поскольку был настроен пророссийски. По данным ФСБ, груз взорвавшейся позже фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко на некую несуществующую фирму в Крыму», — сообщает РИА Новости. Теракт на Крымском мосту произошел восьмого октября. По данным Следственного Комитета РФ, он был организован спецслужбами Украины. Ранее URA.RU сообщало об аресте трех граждан России по делу о взрыве на Крымском мосту. В рамках уголовного дела установлены 12 причастных к преступлению лиц.