Подозреваемые по делу о взрыве на Крымском мосту возили грузы в Одессу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, судно, танкер, башир сафароглу, ферма моста, проект rst22, армада лидер
Фигуранты по делу о взрыве на Крымском мосту реализовывали зерно в Одессе Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

Фигурант дела о взрыве на Крымском мосту Владимир Злоба задержан в Крыму. Это подтвердила его мать, которая не верит в причастность сына к преступлению.

«До начала спецоперации вместе с другим фигурантом дела — Соломко — Злоба реализовывал зерно, выезжая, в том числе, в Одессу, откуда в начале августа в грузе со строительной пленкой было отправлено взрывное устройство для теракта на Крымском мосту. Мать Злобы — Вера — считает, что ее сын непричастен к теракту, поскольку был настроен пророссийски. По данным ФСБ, груз взорвавшейся позже фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко на некую несуществующую фирму в Крыму», — сообщает РИА Новости.

Теракт на Крымском мосту произошел восьмого октября. По данным Следственного Комитета РФ, он был организован спецслужбами Украины.

Ранее URA.RU сообщало об аресте трех граждан России по делу о взрыве на Крымском мосту. В рамках уголовного дела установлены 12 причастных к преступлению лиц.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Фигурант дела о взрыве на Крымском мосту Владимир Злоба задержан в Крыму. Это подтвердила его мать, которая не верит в причастность сына к преступлению. «До начала спецоперации вместе с другим фигурантом дела — Соломко — Злоба реализовывал зерно, выезжая, в том числе, в Одессу, откуда в начале августа в грузе со строительной пленкой было отправлено взрывное устройство для теракта на Крымском мосту. Мать Злобы — Вера — считает, что ее сын непричастен к теракту, поскольку был настроен пророссийски. По данным ФСБ, груз взорвавшейся позже фуры был переоформлен при содействии Злобы и Соломко на некую несуществующую фирму в Крыму», — сообщает РИА Новости. Теракт на Крымском мосту произошел восьмого октября. По данным Следственного Комитета РФ, он был организован спецслужбами Украины. Ранее URA.RU сообщало об аресте трех граждан России по делу о взрыве на Крымском мосту. В рамках уголовного дела установлены 12 причастных к преступлению лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...