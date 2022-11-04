04 ноября 2022
03 ноября 2022

Свердловского пенсионера осудили на шесть лет за хранение пороха

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Порох. Охота. Челябинск., порох
Осужденный пенсионер незаконно хранил у себя дома порох Фото:

Жителю поселка Синегорский (Свердловская область) вынесли приговор за хранение у себя оружейного пороха. 69-летнему пенсионеру назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом пять тысяч рублей.

«По словам мужчины порох ему передал родственник еще в 2007 году, и все это время он его не трогал, а хранил, по его словам, на случай самообороны. Полицейские узнали об опасном веществе из анонимного сообщения», — говорится на сайте v-tagile.ru

Проведенная экспертиза подтвердила, что порох пригоден для взрыва. Пенсионер признал свою вину в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Тюмени, приговоренного к семи лет условно за хранение банки пороха и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Помимо условного срока мужчине назначили три года испытательного срока и штраф 120 тысяч рублей.

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Жителю поселка Синегорский (Свердловская область) вынесли приговор за хранение у себя оружейного пороха. 69-летнему пенсионеру назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом пять тысяч рублей. «По словам мужчины порох ему передал родственник еще в 2007 году, и все это время он его не трогал, а хранил, по его словам, на случай самообороны. Полицейские узнали об опасном веществе из анонимного сообщения», — говорится на сайте v-tagile.ru Проведенная экспертиза подтвердила, что порох пригоден для взрыва. Пенсионер признал свою вину в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало о жителе Тюмени, приговоренного к семи лет условно за хранение банки пороха и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Помимо условного срока мужчине назначили три года испытательного срока и штраф 120 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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