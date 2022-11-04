Свердловского пенсионера осудили на шесть лет за хранение пороха

Осужденный пенсионер незаконно хранил у себя дома порох Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю поселка Синегорский (Свердловская область) вынесли приговор за хранение у себя оружейного пороха. 69-летнему пенсионеру назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом пять тысяч рублей.

«По словам мужчины порох ему передал родственник еще в 2007 году, и все это время он его не трогал, а хранил, по его словам, на случай самообороны. Полицейские узнали об опасном веществе из анонимного сообщения», — говорится на сайте v-tagile.ru

Проведенная экспертиза подтвердила, что порох пригоден для взрыва. Пенсионер признал свою вину в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Тюмени, приговоренного к семи лет условно за хранение банки пороха и изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию. Помимо условного срока мужчине назначили три года испытательного срока и штраф 120 тысяч рублей.