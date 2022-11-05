Reuters: Москва просит снять санкции с Россельхозбанка для экспорта зерна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посевная. Поселок Глинки. Курган, пшеница, посевная, зерно, засыпка зерна, сельское хозяйство
Снятие санкций с Россельхозбанка является гарантией успешного продолжения экспорта зерна Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия заинтересована в снятии западных санкции в отношении главного российского сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка для облегчения поставок российского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это позволит банку проводить платежи за зерно и другие продукты питания.

Новость по теме
Что такое зерновая сделка России и Украины

РФ приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку Россия вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, передает телеканал 360.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Россия заинтересована в снятии западных санкции в отношении главного российского сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка для облегчения поставок российского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters. «Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это позволит банку проводить платежи за зерно и другие продукты питания. РФ приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку Россия вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...