Reuters: Москва просит снять санкции с Россельхозбанка для экспорта зерна

Россия заинтересована в снятии западных санкции в отношении главного российского сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка для облегчения поставок российского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это позволит банку проводить платежи за зерно и другие продукты питания.
РФ приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку Россия вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, передает телеканал 360.
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Россия заинтересована в снятии западных санкции в отношении главного российского сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка для облегчения поставок российского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters. «Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это позволит банку проводить платежи за зерно и другие продукты питания. РФ приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку Россия вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, передает телеканал 360.