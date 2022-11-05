Reuters: Москва просит снять санкции с Россельхозбанка для экспорта зерна

05 ноября 2022 в 08:50 Размер текста - 17 +

Снятие санкций с Россельхозбанка является гарантией успешного продолжения экспорта зерна Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия заинтересована в снятии западных санкции в отношении главного российского сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка для облегчения поставок российского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters. «Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это позволит банку проводить платежи за зерно и другие продукты питания. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины РФ приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку Россия вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, передает телеканал 360.

Россия заинтересована в снятии западных санкции в отношении главного российского сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка для облегчения поставок российского зерна. Об этом сообщает агентство Reuters. «Россия просила страны Запада разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на западные санкции», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это позволит банку проводить платежи за зерно и другие продукты питания. РФ приостанавливала участие в зерновой сделке после теракта Украины на Черноморском флоте. В зерновую сделку Россия вернулась 2 ноября. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин после получения от Украины гарантий безопасности. Гарантии состоят в не повторении попыток использовать зерновой коридор в Черном море в военных целях, передает телеканал 360.