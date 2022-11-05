Причиной пожара в ночном клубе в Костроме, где погибли 8 человек, стала пиротехника

Выстрел из ракетницы спровоцировал пожар в ночной клуб Костромы (архивное фото)
При пожаре в ночном клубе Костромы «Полигон» погибли восемь человек. Причиной пожара послужило использование пиротехники.
«Возгорание могло произойти из-за того, что один из людей в здании после массовой драки выстрелил в оппонента ракетницей», — сообщает Пятый канал. Допустившего выстрел сейчас разыскивает полиция.
Внешние признаки пяти тел, найденных в здании кафе, говорят о том, что они задохнулись угарным газом. Еще трое человек погибли при обрушении кровли.
В Костроме произошел крупный пожар в ночном клубе «Полигон» ночью 5 ноября. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров.
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