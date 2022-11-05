Причиной пожара в ночном клубе в Костроме, где погибли 8 человек, стала пиротехника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Выстрел из ракетницы спровоцировал пожар в ночной клуб Костромы (архивное фото) Фото:

При пожаре в ночном клубе Костромы «Полигон» погибли восемь человек. Причиной пожара послужило использование пиротехники.

«Возгорание могло произойти из-за того, что один из людей в здании после массовой драки выстрелил в оппонента ракетницей», — сообщает Пятый канал. Допустившего выстрел сейчас разыскивает полиция.

Внешние признаки пяти тел, найденных в здании кафе, говорят о том, что они задохнулись угарным газом. Еще трое человек погибли при обрушении кровли.

В Костроме произошел крупный пожар в ночном клубе «Полигон» ночью 5 ноября. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

При пожаре в ночном клубе Костромы «Полигон» погибли восемь человек. Причиной пожара послужило использование пиротехники. «Возгорание могло произойти из-за того, что один из людей в здании после массовой драки выстрелил в оппонента ракетницей», — сообщает Пятый канал. Допустившего выстрел сейчас разыскивает полиция. Внешние признаки пяти тел, найденных в здании кафе, говорят о том, что они задохнулись угарным газом. Еще трое человек погибли при обрушении кровли. В Костроме произошел крупный пожар в ночном клубе «Полигон» ночью 5 ноября. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...