Причиной пожара в ночном клубе в Костроме, где погибли 8 человек, стала пиротехника

05 ноября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Выстрел из ракетницы спровоцировал пожар в ночной клуб Костромы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При пожаре в ночном клубе Костромы «Полигон» погибли восемь человек. Причиной пожара послужило использование пиротехники. «Возгорание могло произойти из-за того, что один из людей в здании после массовой драки выстрелил в оппонента ракетницей», — сообщает Пятый канал. Допустившего выстрел сейчас разыскивает полиция. Внешние признаки пяти тел, найденных в здании кафе, говорят о том, что они задохнулись угарным газом. Еще трое человек погибли при обрушении кровли. В Костроме произошел крупный пожар в ночном клубе «Полигон» ночью 5 ноября. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров.

При пожаре в ночном клубе Костромы «Полигон» погибли восемь человек. Причиной пожара послужило использование пиротехники. «Возгорание могло произойти из-за того, что один из людей в здании после массовой драки выстрелил в оппонента ракетницей», — сообщает Пятый канал. Допустившего выстрел сейчас разыскивает полиция. Внешние признаки пяти тел, найденных в здании кафе, говорят о том, что они задохнулись угарным газом. Еще трое человек погибли при обрушении кровли. В Костроме произошел крупный пожар в ночном клубе «Полигон» ночью 5 ноября. Площадь возгорания составила 3500 квадратных метров.