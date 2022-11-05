The Guardian: вмешательство Байдена и Джонсона сорвало мирные переговоры по Украине

05 ноября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Вмешательство лидеров США и Британии поставило крест на мирном разрешении конфликта на Украине, сообщается в материале The Guardian Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале. В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада. Ранее сообщалось о том, что Таиланд готов предоставить площадку для переговоров между лидерами России и Украины. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что лучшим решением для Зеленского будет приехать на переговоры с Путиным и попросить у того прощения, передают «Дни.ру».

Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале. В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада. Ранее сообщалось о том, что Таиланд готов предоставить площадку для переговоров между лидерами России и Украины. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что лучшим решением для Зеленского будет приехать на переговоры с Путиным и попросить у того прощения, передают «Дни.ру».