Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
«Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале. В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада.
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Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале. В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада. Ранее сообщалось о том, что Таиланд готов предоставить площадку для переговоров между лидерами России и Украины. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что лучшим решением для Зеленского будет приехать на переговоры с Путиным и попросить у того прощения, передают «Дни.ру».