The Guardian: вмешательство Байдена и Джонсона сорвало мирные переговоры по Украине

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Вмешательство лидеров США и Британии поставило крест на мирном разрешении конфликта на Украине, сообщается в материале The Guardian Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале. В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада.

Ранее сообщалось о том, что Таиланд готов предоставить площадку для переговоров между лидерами России и Украины. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что лучшим решением для Зеленского будет приехать на переговоры с Путиным и попросить у того прощения, передают «Дни.ру».

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Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине был шанс на мирное урегулирование конфликта, но вмешательство президента США Джо Байдена и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона сорвали переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщает британская газета The Guardian. «Президент Украины Владимир Зеленский был готов рассмотреть требования России, но мирных переговоров между Украиной и Россией не произошло в результате вмешательства Байдена и Джонсона в деятельность украинских властей», — говорится в материале. В итоге это привело к тому, что конфликт на Украине превратился в опосредованное противостояние России и Запада. Ранее сообщалось о том, что Таиланд готов предоставить площадку для переговоров между лидерами России и Украины. Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что лучшим решением для Зеленского будет приехать на переговоры с Путиным и попросить у того прощения, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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