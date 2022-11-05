Таиланд готов предоставить Путину и Зеленскому площадку для переговоров

Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для дипломатического разрешения конфликта. Об этом заявил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават.
«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — передает слова посла издание ТАСС. Также он отметил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира в региональном и глобальном масштабе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Также он заявил, что не поедет на заседание G20, если мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Nation News.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для дипломатического разрешения конфликта. Об этом заявил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават. «Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — передает слова посла издание ТАСС. Также он отметил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира в региональном и глобальном масштабе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Также он заявил, что не поедет на заседание G20, если мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Nation News.