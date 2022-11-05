Таиланд готов предоставить Путину и Зеленскому площадку для переговоров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гранитный шар на Октябрьской площади. Екатеринбург, флаг украины, флаг россии, надпись мир
Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира, заявил посол Вонгсинсават Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для дипломатического разрешения конфликта. Об этом заявил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават.

«Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — передает слова посла издание ТАСС. Также он отметил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира в региональном и глобальном масштабе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Также он заявил, что не поедет на заседание G20, если мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Nation News.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для дипломатического разрешения конфликта. Об этом заявил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават. «Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — передает слова посла издание ТАСС. Также он отметил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира в региональном и глобальном масштабе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Также он заявил, что не поедет на заседание G20, если мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Nation News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...