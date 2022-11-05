Таиланд готов предоставить Путину и Зеленскому площадку для переговоров

05 ноября 2022 в 07:58 Размер текста - 17 +

Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира, заявил посол Вонгсинсават Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для дипломатического разрешения конфликта. Об этом заявил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават. «Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — передает слова посла издание ТАСС. Также он отметил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира в региональном и глобальном масштабе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Также он заявил, что не поедет на заседание G20, если мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Nation News.

Таиланд готов предоставить России и Украине площадку для дипломатического разрешения конфликта. Об этом заявил посол Таиланда Сасиват Вонгсинсават. «Мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса», — передает слова посла издание ТАСС. Также он отметил, что Камбоджа, Индонезия и Таиланд намерены сотрудничать со всеми сторонами для поддержания мира в региональном и глобальном масштабе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пойдет на переговоры с Москвой лишь в случае, если Россия выведет свои войска. Также он заявил, что не поедет на заседание G20, если мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин, передает агентство Nation News.