Владелец сгоревшего ночного клуба пообещал матпомощь семьям погибших

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Семьям погибших будет выплачена материальная помощь
новость из сюжета
В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Владелец ночного клуба в Костроме депутат Ихтияр Мирзоев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре, а также пообещал выплату материальной помощи. Количество погибших в происшествии насчитывает 15 человек.

«Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этого трагедии. Семьям погибших предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — цитирует РБК Мирзоева. Он добавил, что окажет содействие следственным органам и необходимую помощь родным и близким погибших.

Ночью 5 ноября, произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. Издание Baza нашло нарушение в работе заведения.

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Владелец ночного клуба в Костроме депутат Ихтияр Мирзоев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре, а также пообещал выплату материальной помощи. Количество погибших в происшествии насчитывает 15 человек. «Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этого трагедии. Семьям погибших предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — цитирует РБК Мирзоева. Он добавил, что окажет содействие следственным органам и необходимую помощь родным и близким погибших. Ночью 5 ноября, произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. Издание Baza нашло нарушение в работе заведения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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