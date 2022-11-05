Владелец сгоревшего ночного клуба пообещал матпомощь семьям погибших

05 ноября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Семьям погибших будет выплачена материальная помощь ГУ МЧС по Костромской области новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар Владелец ночного клуба в Костроме депутат Ихтияр Мирзоев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре, а также пообещал выплату материальной помощи. Количество погибших в происшествии насчитывает 15 человек. «Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этого трагедии. Семьям погибших предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — цитирует РБК Мирзоева. Он добавил, что окажет содействие следственным органам и необходимую помощь родным и близким погибших. Ночью 5 ноября, произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. Издание Baza нашло нарушение в работе заведения.

Владелец ночного клуба в Костроме депутат Ихтияр Мирзоев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре, а также пообещал выплату материальной помощи. Количество погибших в происшествии насчитывает 15 человек. «Выражаю искренние соболезнования родственникам, близким людей, погибших в результате этого трагедии. Семьям погибших предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — цитирует РБК Мирзоева. Он добавил, что окажет содействие следственным органам и необходимую помощь родным и близким погибших. Ночью 5 ноября, произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Площадь возгорания составила 3 500 тысячи квадратных метров. Издание Baza нашло нарушение в работе заведения.