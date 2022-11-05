Baza нашла нарушения в работе ночного клуба, где погибли 15 человек. Видео

05 ноября 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

При эвакуации четыре из семи эвакуационных выходов оказались запертыми Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области новость из сюжета В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар В работе ночного клуба Костромы, в котором произошел пожар ночью 5 ноября, выявили нарушения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Во время пожара в клубе „Полигон“ работали только три эвакуационных выхода. Еще четыре — были заперты», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что прибывшим пожарным пришлось выламывать двери для того, чтобы эвакуировать посетителей. Одним из тех, кто оказал спасателям помощь при эвакуации оказался посетитель клуба Андрей Кузьмин. Сразу после возгорания он отыскал запасной выход и выбил дверь, а затем помог всем выйти. На место пожара также прибыл губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он проконтролировал организацию работ и оказание помощи людям. По словам очевидцев, пожар распространился очень быстро. У людей началась паника при попытке покинуть здание. Ночной клуб «Полигон», по отзывам местных жителей, в дневное время был обычной столовой, а ночью здесь происходили вечеринки. Общая оценка заведения на «Яндекс. Картах» составляет 3.0.

В работе ночного клуба Костромы, в котором произошел пожар ночью 5 ноября, выявили нарушения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Во время пожара в клубе „Полигон“ работали только три эвакуационных выхода. Еще четыре — были заперты», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что прибывшим пожарным пришлось выламывать двери для того, чтобы эвакуировать посетителей. Одним из тех, кто оказал спасателям помощь при эвакуации оказался посетитель клуба Андрей Кузьмин. Сразу после возгорания он отыскал запасной выход и выбил дверь, а затем помог всем выйти. На место пожара также прибыл губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он проконтролировал организацию работ и оказание помощи людям. По словам очевидцев, пожар распространился очень быстро. У людей началась паника при попытке покинуть здание. Ночной клуб «Полигон», по отзывам местных жителей, в дневное время был обычной столовой, а ночью здесь происходили вечеринки. Общая оценка заведения на «Яндекс. Картах» составляет 3.0.