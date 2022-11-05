Пожар в ночном клубе в Костроме: главное к этому часу

Жертвами пожара в ночном клубе в Костроме стали 15 человек
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Причиной пожара послужил выстрел из охотничьей ракетницы (архивное фото) Фото:
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В ночном клубе в Костроме произошел крупный пожар

Ночью 5 ноября, произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. URA.RU собрал главное, что известно о происшествии к этому моменту.

  • Ночной клуб принадлежит депутату Ихтияру Мирзоеву. Он является членом фракции «Единая Россия» и состоит в Костромской областной Думе. Об этом передает telegram-канал Readovka
  • Спасатели эвакуировали из здания 250 человек. На данный момент известно о 15 погибших.
  • Причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы. В результате этого загорелся потолок заведения. Допустившего выстрел разыскивает полиция. Площадь пожара составила 3 500 тысячи квадратных метров.
  • Возбуждено уголовное дело по факту смертельного пожара в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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Ночью 5 ноября, произошел пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. URA.RU собрал главное, что известно о происшествии к этому моменту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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