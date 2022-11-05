РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным

Контракт с Валерием Карпиным продлен до 2024 года
Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным. Об этом рассказали в пресс-службе РФС.
«Пресс-служба РФС объявила о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и его штабом. Новое соглашение рассчитано до августа 2024 года», — передает
Ему разрешили совмещать работу в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов». Тренер поблагодарил РФС и «Ростов» за такую возможность.
Карпин стал тренером национальной сборной по футболу в 2021 году. Под его руководством команда приняла участие в восьми матчах и победила в шести из них.
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