РФС продлил контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контракт с Валерием Карпиным продлен до 2024 года Фото:

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным. Об этом рассказали в пресс-службе РФС.

«Пресс-служба РФС объявила о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и его штабом. Новое соглашение рассчитано до августа 2024 года», — передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу РФС.

Ему разрешили совмещать работу в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов». Тренер поблагодарил РФС и «Ростов» за такую возможность.

Карпин стал тренером национальной сборной по футболу в 2021 году. Под его руководством команда приняла участие в восьми матчах и победила в шести из них.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с главным тренером российской сборной Валерием Карпиным. Об этом рассказали в пресс-службе РФС. «Пресс-служба РФС объявила о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным и его штабом. Новое соглашение рассчитано до августа 2024 года», — передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу РФС. Ему разрешили совмещать работу в национальной сборной и футбольном клубе «Ростов». Тренер поблагодарил РФС и «Ростов» за такую возможность. Карпин стал тренером национальной сборной по футболу в 2021 году. Под его руководством команда приняла участие в восьми матчах и победила в шести из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...