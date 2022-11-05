Бойцы легендарной бригады «Пятнашка» показали свою линию обороны. Видео

05 ноября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

До противника бригаде осталось порядка 30 метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Линия обороны интернациональной бригады «Пятнашка» на Авдеевском направлении (ДНР) представляет собой подвалы и погреба жилых домов, переоборудованные в долговременные укрепленные позиции. Бойцы находятся в постоянной боевой готовности. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Линия обороны представляет собой переоборудованные подвалы и погреба жилых домов в долговременные укрепленные позиции: огневые точки, блиндажи и опорники, соединенные разветвленной сетью окопов в мощный фортифицированный укрепрайон», — поделился корреспондент. Он отметил, что все члены «Пятнашки» находятся в постоянной боевой готовности. «До противника буквально 30-40 метров. Ближе уже некуда. Ближе уже только минное поле», — отметил военкор. Журналист уточнил, что наблюдение за линией соприкосновения осуществляется при помощи специального оборудования, такого как трубка разведчика, перископы и видеокамеры. «Пробить такую оборону крайне сложно», — подчеркнул Линин. Интернациональная бригада «Пятнашка» была сформирована в 2014 году. Бригада участвует в спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля. Цель СВО — освобождения мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

Линия обороны интернациональной бригады «Пятнашка» на Авдеевском направлении (ДНР) представляет собой подвалы и погреба жилых домов, переоборудованные в долговременные укрепленные позиции. Бойцы находятся в постоянной боевой готовности. Об этом сообщил военный корреспондент URA.RU Евгений Линин. «Линия обороны представляет собой переоборудованные подвалы и погреба жилых домов в долговременные укрепленные позиции: огневые точки, блиндажи и опорники, соединенные разветвленной сетью окопов в мощный фортифицированный укрепрайон», — поделился корреспондент. Он отметил, что все члены «Пятнашки» находятся в постоянной боевой готовности. «До противника буквально 30-40 метров. Ближе уже некуда. Ближе уже только минное поле», — отметил военкор. Журналист уточнил, что наблюдение за линией соприкосновения осуществляется при помощи специального оборудования, такого как трубка разведчика, перископы и видеокамеры. «Пробить такую оборону крайне сложно», — подчеркнул Линин. Интернациональная бригада «Пятнашка» была сформирована в 2014 году. Бригада участвует в спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины с 24 февраля. Цель СВО — освобождения мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.