Тюменские власти поделились результатами открытия вытрезвителей

В вытрезвители Тюменской области за несколько недель обратилось почти 700 человек

05 ноября 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что у граждан будет возможность самостоятельно пойти в вытрезвитель Фото: Денис Моргунов © URA.RU За несколько недель работы в вытрезвители Тюменской области обратилось почти 700 человек. Со дня открытия 14 октября семь человек обратились самостоятельно, остальных привезла полиция или скорая помощь. Такие данные сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Со дня открытия вытрезвителей там освидетельствовали 695 человек. Большинство из них (670 человек) доставили сотрудники полиции. Бригады скорой помощи привези 18 человек, и 7 человек обратились самостоятельно», — сообщила 72.RU Татьяна Новикова, замдиректора депздрава региона. Женщина также уточнила, что большинство обратившихся — мужчины, доля которых составила 77%. Их средний возраст 47,5 лет. Ранее URA.RU сообщало, что вытрезвители в Тюменской области откроют на базе приютов для бездомных. Создать их собирались в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Также власти позволили гражданам самостоятельно обращаться в спецорганизацию.

За несколько недель работы в вытрезвители Тюменской области обратилось почти 700 человек. Со дня открытия 14 октября семь человек обратились самостоятельно, остальных привезла полиция или скорая помощь. Такие данные сообщили в департаменте здравоохранения региона. «Со дня открытия вытрезвителей там освидетельствовали 695 человек. Большинство из них (670 человек) доставили сотрудники полиции. Бригады скорой помощи привези 18 человек, и 7 человек обратились самостоятельно», — сообщила 72.RU Татьяна Новикова, замдиректора депздрава региона. Женщина также уточнила, что большинство обратившихся — мужчины, доля которых составила 77%. Их средний возраст 47,5 лет. Ранее URA.RU сообщало, что вытрезвители в Тюменской области откроют на базе приютов для бездомных. Создать их собирались в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Также власти позволили гражданам самостоятельно обращаться в спецорганизацию.