В Екатеринбурге девушка упала в воду на Плотинке

05 ноября 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Спасателям удалось спасти девушку (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге молодая женщина упала в воду на Плотинке, делая селфи. Спасателям удалось достать пострадавшую, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На Плотинке, Ленина, 35, в пруд упала девушка. Спасатели достали ее с переохлаждением и передали в руки бригады реанимации», — уточнил инсайдер. Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду. Очевидцы быстро вызвали помощь. На данный момент состояние фотолюбительницы удовлетворительное. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге туристы, приехавшие в город на экскурсии, спасли 11-мальчика, провалившегося под лед на Плотинке. Мальчик, когда его увидели туристы, почти полностью погрузился в воду, видна была только голова.

В Екатеринбурге молодая женщина упала в воду на Плотинке, делая селфи. Спасателям удалось достать пострадавшую, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На Плотинке, Ленина, 35, в пруд упала девушка. Спасатели достали ее с переохлаждением и передали в руки бригады реанимации», — уточнил инсайдер. Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду. Очевидцы быстро вызвали помощь. На данный момент состояние фотолюбительницы удовлетворительное. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге туристы, приехавшие в город на экскурсии, спасли 11-мальчика, провалившегося под лед на Плотинке. Мальчик, когда его увидели туристы, почти полностью погрузился в воду, видна была только голова.