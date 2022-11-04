04 ноября 2022

В Екатеринбурге девушка упала в воду на Плотинке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж «Голубые озера». Курган, голубые озера, ребенок в воде
Спасателям удалось спасти девушку (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге молодая женщина упала в воду на Плотинке, делая селфи. Спасателям удалось достать пострадавшую, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«На Плотинке, Ленина, 35, в пруд упала девушка. Спасатели достали ее с переохлаждением и передали в руки бригады реанимации», — уточнил инсайдер.

Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду. Очевидцы быстро вызвали помощь. На данный момент состояние фотолюбительницы удовлетворительное.

Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге туристы, приехавшие в город на экскурсии, спасли 11-мальчика, провалившегося под лед на Плотинке. Мальчик, когда его увидели туристы, почти полностью погрузился в воду, видна была только голова.

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В Екатеринбурге молодая женщина упала в воду на Плотинке, делая селфи. Спасателям удалось достать пострадавшую, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На Плотинке, Ленина, 35, в пруд упала девушка. Спасатели достали ее с переохлаждением и передали в руки бригады реанимации», — уточнил инсайдер. Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду. Очевидцы быстро вызвали помощь. На данный момент состояние фотолюбительницы удовлетворительное. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге туристы, приехавшие в город на экскурсии, спасли 11-мальчика, провалившегося под лед на Плотинке. Мальчик, когда его увидели туристы, почти полностью погрузился в воду, видна была только голова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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