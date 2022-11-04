В Екатеринбурге девушка упала в воду на Плотинке

В Екатеринбурге молодая женщина упала в воду на Плотинке, делая селфи. Спасателям удалось достать пострадавшую, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«На Плотинке, Ленина, 35, в пруд упала девушка. Спасатели достали ее с переохлаждением и передали в руки бригады реанимации», — уточнил инсайдер.
Пострадавшей оказалась 30-летняя женщина. Она пояснила, что делала селфи, но не удержалась и упала в ледяную воду. Очевидцы быстро вызвали помощь. На данный момент состояние фотолюбительницы удовлетворительное.
Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге туристы, приехавшие в город на экскурсии, спасли 11-мальчика, провалившегося под лед на Плотинке. Мальчик, когда его увидели туристы, почти полностью погрузился в воду, видна была только голова.
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