04 ноября 2022

В городе ХМАО открылся всероссийский театральный фестиваль

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Открытие здания Театра кукол после капитального ремонта. Екатеринбург, театр кукол
Фестиваль проводится во второй раз (фото из архива) Фото:

В Урае (ХМАО) 5 ноября стартовал Всероссийский фестиваль «Чехов.Россия.Мы». В город приехали участники из Вологды, Екатеринбурга, Тюмени и других российских городов, сообщил в своем telegram-канале мэр Урая Тимур Закирзянов.

«Урай вновь стал масштабной творческой площадкой. В течение предстоящей недели наши театралы смогут обменяться опытом с коллегами и набраться мастерства у маститых режиссеров и актеров, наставников и гостей фестиваля. География фестиваля впечатляет, как и творческая энергия организаторов и участников», — сообщил глава города.

Ранее сообщалось, что проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Пластический спектакль «Танец с медведем» — это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО «Теорикон».

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В Урае (ХМАО) 5 ноября стартовал Всероссийский фестиваль «Чехов.Россия.Мы». В город приехали участники из Вологды, Екатеринбурга, Тюмени и других российских городов, сообщил в своем telegram-канале мэр Урая Тимур Закирзянов. «Урай вновь стал масштабной творческой площадкой. В течение предстоящей недели наши театралы смогут обменяться опытом с коллегами и набраться мастерства у маститых режиссеров и актеров, наставников и гостей фестиваля. География фестиваля впечатляет, как и творческая энергия организаторов и участников», — сообщил глава города. Ранее сообщалось, что проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Пластический спектакль «Танец с медведем» — это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО «Теорикон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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