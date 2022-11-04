В городе ХМАО открылся всероссийский театральный фестиваль

05 ноября 2022 в 22:37 Размер текста - 17 +

Фестиваль проводится во второй раз (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Урае (ХМАО) 5 ноября стартовал Всероссийский фестиваль «Чехов.Россия.Мы». В город приехали участники из Вологды, Екатеринбурга, Тюмени и других российских городов, сообщил в своем telegram-канале мэр Урая Тимур Закирзянов. «Урай вновь стал масштабной творческой площадкой. В течение предстоящей недели наши театралы смогут обменяться опытом с коллегами и набраться мастерства у маститых режиссеров и актеров, наставников и гостей фестиваля. География фестиваля впечатляет, как и творческая энергия организаторов и участников», — сообщил глава города. Ранее сообщалось, что проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Пластический спектакль «Танец с медведем» — это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО «Теорикон».

В Урае (ХМАО) 5 ноября стартовал Всероссийский фестиваль «Чехов.Россия.Мы». В город приехали участники из Вологды, Екатеринбурга, Тюмени и других российских городов, сообщил в своем telegram-канале мэр Урая Тимур Закирзянов. «Урай вновь стал масштабной творческой площадкой. В течение предстоящей недели наши театралы смогут обменяться опытом с коллегами и набраться мастерства у маститых режиссеров и актеров, наставников и гостей фестиваля. География фестиваля впечатляет, как и творческая энергия организаторов и участников», — сообщил глава города. Ранее сообщалось, что проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Пластический спектакль «Танец с медведем» — это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО «Теорикон».