Newsweek: члены Конгресса США поссорились из-за Путина

05 ноября 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Члены Конгресса США поссорились из-за Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за президента России Владимира Путина. У них появились разногласия по поводу военной помощи Украине. Об этом сообщает журнал Newsweek. «Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за <…> президента России Владимира Путина и конфликта на Украине», — пишет Newsweek. Уточняется, что Чейни осудила Грина за ее слова о том, что «ни одна копейка не пойдет на поддержку Украины». Помощь Украине разделила «некоторых внутри Республиканской партии», отмечается в материале. Вместе с тем сообщается, что дипломаты разошлись по множеству вопросов, включая внешнюю политику США. Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявлял корреспондент Аманда Коакли. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество антироссийских санкций.

Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за президента России Владимира Путина. У них появились разногласия по поводу военной помощи Украине. Об этом сообщает журнал Newsweek. «Представители Республиканской партии Лиз Чейни и Марджори Тейлор Грин поссорились из-за <…> президента России Владимира Путина и конфликта на Украине», — пишет Newsweek. Уточняется, что Чейни осудила Грина за ее слова о том, что «ни одна копейка не пойдет на поддержку Украины». Помощь Украине разделила «некоторых внутри Республиканской партии», отмечается в материале. Вместе с тем сообщается, что дипломаты разошлись по множеству вопросов, включая внешнюю политику США. Ранее сообщалось, что Союз Польши и Венгрии приближается к распаду из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине и сохранению отношений с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своей статье для американского журнала Foreign Policy заявлял корреспондент Аманда Коакли. На территории Украины с 24 февраля проводится российская спецоперация по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. На фоне этого западные страны значительно увеличили поставки военной помощи на Украину и ввели беспрецедентное количество антироссийских санкций.