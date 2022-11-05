В Офисе Зеленского призвали нанести удары по Ирану из-за «помощи России»

06 ноября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского обеспокоены помощью Ирана России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет России. Об этом сообщает РИА Новости. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — сказал Подоляк в эфире единого украинского телемарафона. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана, чтобы остановить помощь России. До этого сообщалось, что несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана, Иран продолжает поставлять РФ беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля», пишет газета South China Morning Post.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал нанести удары по Ирану из-за беспилотников, которые Тегеран якобы поставляет России. Об этом сообщает РИА Новости. «Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее», — сказал Подоляк в эфире единого украинского телемарафона. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана, чтобы остановить помощь России. До этого сообщалось, что несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана, Иран продолжает поставлять РФ беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля», пишет газета South China Morning Post.