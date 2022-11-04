04 ноября 2022

SCMP: Иран помогает России, несмотря на продолжительные санкции США

SCMP: Иран поставляет РФ военную помощь, что свидетельствует о провале внешней политики США
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Поставки ракет класса «земля-земля» в РФ свидетельствует о вопиющем провале внешней политики США Фото:

Несмотря на санкции США против Ирана, Тегеран продолжает поставлять России беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля». Это свидетельствует о провале внешней политики США, пишет англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на оборонного и политического аналитика со степенью магистра международных отношений Университета Дикина (англ. Deakin university — ред. URA.RU) Самида Баша.

«Взаимодействие президента России Владимира Путина с Ираном носит стратегический характер. В отличие от других стран, Иран может продолжать поставлять оружие и оказывать техническую помощь, не встречая препятствий со стороны угрозы санкций для своих оружейных производств и экономики в целом. Ирану успешно удавалось ориентироваться в изоляционистских стратегиях США на протяжении последних 40 лет, и новый международный контроль не удержит его от дальнейшей поддержки России», — пишет Самид Баша в статье.

Ранее телеканал NBC News передавал информацию о том, что в США обеспокоены возможной передачей иранских беспилотников России. Член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Иран довольно активно участвует в поддержке России.

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Несмотря на санкции США против Ирана, Тегеран продолжает поставлять России беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля». Это свидетельствует о провале внешней политики США, пишет англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на оборонного и политического аналитика со степенью магистра международных отношений Университета Дикина (англ. Deakin university — ред. URA.RU) Самида Баша. «Взаимодействие президента России Владимира Путина с Ираном носит стратегический характер. В отличие от других стран, Иран может продолжать поставлять оружие и оказывать техническую помощь, не встречая препятствий со стороны угрозы санкций для своих оружейных производств и экономики в целом. Ирану успешно удавалось ориентироваться в изоляционистских стратегиях США на протяжении последних 40 лет, и новый международный контроль не удержит его от дальнейшей поддержки России», — пишет Самид Баша в статье. Ранее телеканал NBC News передавал информацию о том, что в США обеспокоены возможной передачей иранских беспилотников России. Член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Иран довольно активно участвует в поддержке России.
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