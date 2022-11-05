США введут санкции против Ирана, чтобы остановить помощь России

06 ноября 2022 в 00:27 Размер текста - 17 +

США готовят новые санкции против Ирана из-за России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон готовит новые санкции против Тегерана из-за военной помощи России. Об этом заявила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. «Вы видите достаточно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это [поставки дронов и ракет]. А также подумают о новых санкциях против Ирана», — заявила Донфрид, ее слова передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью в эфире национального телемарафона. По ее словам, США сделают все, чтобы предотвратить военную помощь Ирана для России. Ранее сообщалось, что несмотря на санкции США против Ирана, Тегеран продолжает поставлять России беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля». Это свидетельствует о провале внешней политики США, пишет англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на оборонного и политического аналитика Самида Баши. В США обеспокоены возможной передачей иранских беспилотников России, сообщает телеканал NBC News.

Вашингтон готовит новые санкции против Тегерана из-за военной помощи России. Об этом заявила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. «Вы видите достаточно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это [поставки дронов и ракет]. А также подумают о новых санкциях против Ирана», — заявила Донфрид, ее слова передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью в эфире национального телемарафона. По ее словам, США сделают все, чтобы предотвратить военную помощь Ирана для России. Ранее сообщалось, что несмотря на санкции США против Ирана, Тегеран продолжает поставлять России беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля». Это свидетельствует о провале внешней политики США, пишет англоязычная газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на оборонного и политического аналитика Самида Баши. В США обеспокоены возможной передачей иранских беспилотников России, сообщает телеканал NBC News.