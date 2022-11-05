Baza: во время охоты с участием префекта ЦАО Москвы убили егеря

06 ноября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Егерь скончался в машине скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время охоты с участием префекта Центрального административного округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Во время охоты с участием префекта Центрального округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь», — сообщает Baza. По предварительным данным, егерь нарушил технику безопасности. По данным telegram-канал Baza, несчастный случай произошел 4 ноября. Чиновник охотился на кабана в охотхозяйстве «Восток» недалеко от деревни Ивино Смоленской области. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать егеря, однако через некоторое время он скончался в машине скорой помощи. По информации канала, Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля.

Во время охоты с участием префекта Центрального административного округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Во время охоты с участием префекта Центрального округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь», — сообщает Baza. По предварительным данным, егерь нарушил технику безопасности. По данным telegram-канал Baza, несчастный случай произошел 4 ноября. Чиновник охотился на кабана в охотхозяйстве «Восток» недалеко от деревни Ивино Смоленской области. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать егеря, однако через некоторое время он скончался в машине скорой помощи. По информации канала, Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля.