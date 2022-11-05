05 ноября 2022

Baza: во время охоты с участием префекта ЦАО Москвы убили егеря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, фап, скорая помощь, общая врачебная практика, машина скорой помощи, сельская медицина, фельдшеро-акушерский пункт, здравоохранение в деревне
Егерь скончался в машине скорой помощи Фото:

Во время охоты с участием префекта Центрального административного округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Во время охоты с участием префекта Центрального округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь», — сообщает Baza. По предварительным данным, егерь нарушил технику безопасности.

По данным telegram-канал Baza, несчастный случай произошел 4 ноября. Чиновник охотился на кабана в охотхозяйстве «Восток» недалеко от деревни Ивино Смоленской области. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать егеря, однако через некоторое время он скончался в машине скорой помощи. По информации канала, Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Во время охоты с участием префекта Центрального административного округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Во время охоты с участием префекта Центрального округа Москвы Владимира Говердовского смертельно ранен егерь», — сообщает Baza. По предварительным данным, егерь нарушил технику безопасности. По данным telegram-канал Baza, несчастный случай произошел 4 ноября. Чиновник охотился на кабана в охотхозяйстве «Восток» недалеко от деревни Ивино Смоленской области. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать егеря, однако через некоторое время он скончался в машине скорой помощи. По информации канала, Говердовский проходит по делу в качестве свидетеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...